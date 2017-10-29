Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre geçen bir yıllık sürede dünya ülkelerinin milli geliri 5 trilyon 61,4 milyar dolar artacak. Fonun projeksiyonlarına göre bu dönemde en fazla millî gelir artışının 1 trilyon 181,1 milyar dolarla Çin’de gerçekleşmesi bekleniyor. “Dünyanın fabrikası” olarak nitelendirilen Çin’de millî gelirin bu yıl sonunda 11 milyar 937,6 milyar dolar olacağı öngörülürken, bu rakamın gelecek yıl 13 trilyon 118,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de 2017 sonunda 841,2 milyar dolar olması beklenen millî gelirin ise gelecek yıl 64,5 milyar dolar artarak 905,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.