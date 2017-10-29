Söz konusu dönemde bankanın net kârı 4 milyar 685 milyon TL, özkaynak kârlılığı yüzde17,4, aktif kârlılığı ise yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın dokuz aylık bilançosunu değerlendiren Genel Müdür Fuat Erbil, “2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladık. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapımızı korurken ekonomiye desteğimizi kesintisiz sürdürdük” dedi.
9 ayda 4,5 milyar lira ‘Garanti’ kâr
29.10.2017 - 06:49 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankası yılın ilk dokuz ayında 339 milyar 679 milyon aktif büyüklüğe ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 274 milyar 87 milyon 604 bin TL’ye yükseldi.
Etiketler : garanti,banka,
515185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/515185.aspx
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