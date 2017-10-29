Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde bankanın net kârı 4 milyar 685 milyon TL, özkaynak kârlılığı yüzde17,4, aktif kârlılığı ise yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın dokuz aylık bilançosunu değerlendiren Genel Müdür Fuat Erbil, “2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladık. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapımızı korurken ekonomiye desteğimizi kesintisiz sürdürdük” dedi.