Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere hükümet tarafından alınan tedbirler ve özel tüketimdeki artışın da etkisiyle gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,1 arttığına dikkat çekti. Açıkalın, “Ekonomik büyümedeki güçlü performans, bankacılık sektöründe kredi büyümesine yardımcı oldu. Yapı Kredi de bu süreçte kredilerdeki dengeli büyüme stratejisine devam etti. Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi’nin toplam aktifleri 294 milyar TL’ye, net kârı ise 2 milyar 735 milyon TL’ye ulaştı. Toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz 267.2 milyar TL’ye yükselirken, mevduat büyüklüğümüz ise 165 milyar TL oldu” dedi.