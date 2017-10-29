Projenin Türkiye kesiminin maliyeti yaklaşık olarak 1,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu maliyetin öz kaynaklarla finanse edildiği belirtiliyor.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda ilk sefer yarın
29.10.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
829 kilometreden oluşan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında sona gelindi. Demir yolunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla Bakü’de yarın düzenlenecek törenle yapılacak.
Etiketler : azerbaycan,gürcistan,türkiye,
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