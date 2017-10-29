Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim 2017 dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro kurlarını haberimizde derledik. Dolar, 29 Ekim itibarıyla 3,78849585 alınıp, 3,7909 TL’den satılıyorken, euronun alış fiyatı 4,3954, satış fiyatı ise 4,4020'ten satılıyor.

Dolar grafiğinden son durumu takip edebilirsiniz. 29 Ekim 2017 Pazar 09:37 ABD ve Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilim sürüyor. TL’deki jeopolitik baskı Dolar ve Euro kurlarını da etkiledi. Uzmanlar Dolardaki küresel değerlenme eğiliminin süreceğini açıklıyor. Fed başkanlığı için adaylardan Jerome Powell ve John Taylor'ın isimlerinin ön plana çıktığı haberleri de doları destekliyor. Fed başkanlığı için adaylardan Jerome Powell ve John Taylor'ın isimlerinin ön plana çıktığı haberleri de doları destekledi. Dolar tüm para birimlerine karşı değer kazandı.

DOLAR GRAFİĞİ DOLAR NE KADAR?

Dolar 3,78849585 alınırken, 3,7909 TL’den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 4,3954 alınırken, 4,4020 satılıyor.