Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim altın fiyatları, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları gündemdeki gelişmelerle birlikte değişime uğrarken çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İşte 29 Ekim tarihli çeyrek altın ve gram fiyatlarıyla ilgili ayrıntılar...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 155,09

SATIŞ: 155,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 247,38

SATIŞ: 252,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 493,22

SATIŞ: 505,97

TAM ALTIN

ALIŞ: 992,62

SATIŞ: 1.017,35

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.020,00

SATIŞ: 1.035,00

Altının tarihi tarihçesi

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

M.Ö. 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

Türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.

Altının Bulunuşu

Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi Bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.