Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arslan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı olan bugünün aynı zamanda Marmaray'ın hizmete girişinin 4. yıldönümü olduğunu söyledi. "Arslan, Marmaray ile bugüne kadar 226 milyon yolcunun büyük bir güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada geçtiğine işaret etti. Vatandaşların, Halkalı-Gebze hattının tamamlanmasını da dört gözle beklediklerini belirten Arslan, "Cumhuriyetimizin 95. yaş gününde bunu sağlamış olacağız" dedi. Arslan ayrıca Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 200 bine ulaştığına işaret etti.