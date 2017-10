Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın başşehri Bakü, bugün tarihî bir törene şahitlik edecek. ‘Demir İpek Yolu’ olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla yapılacak törenin ardından seferlerine başlayacak. Temelleri 2007 yılında Gürcistan’da, 2008 yılında ise Karst’ta atılan proje, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan bağlantısı sağlıyor ve Türkiye’nin Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya’ya demir yolu koridorunu oluşturuyor. Marmaray ile bütünleşecek olan BTK Demir Yolu Projesi böylece, Avrupa’dan Çin’e demir yoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hâle getirecek. Dünya açısından büyük önem taşıyan hat, geçtiği her karış toprağa da ekonomik katkı sağlayacak. Türkiye’ye maliyeti toplam 600 milyon dolar olan projenin yıllık getirisi ise 1 milyar dolar olacak.

İKİ AYLIK YOL 15 GÜNE

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Cumhuriyetin 94. yılında açılan projenin önemine işaret ettiği konuşmasında, 2 aylık yolu 15 güne indirecek olan projeyle Türkiye’nin yılda 1 milyar dolar kazanacağını, 45-60 gün olan nakliye süresini 15 güne indireceğini, yılda 1 milyon da yolcu taşıyacağını ifade etti. Demirci, Doğu’daki Pekin’i, Batı’da Londra ile birleştirecek projenin bütün dünyayı değiştireceğini söyledi ve “Şu anda belki hiçbirimiz algılayamıyoruz ama her şey değişecek.” dedi. Kars Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça “Beklentimiz büyük” derken, bölgeye yatırım talebinde patlama yaşandığını ifade etti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik de “Sadece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, çok büyük bir coğrafya için her şey değişecek. Bölgemizdeki KOP, Ovit ve Zigana tünelleriyle hızlı tren projeleri bölgemizi iktisadi ve kültürel anlamda çok üst seviyelere çıkaracak” dedi.

Projenin ayrıntıları

¥ Dünya ticaretinde yeni bir sayfa açacak olan demir yolunun uzunluğu 838 kilometre. 76 kilometresi Türkiye’den, 269 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi Azerbaycan’dan geçiyor.

¥ Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

¥ Hatla, Çin’den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat limanına, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesi öngörülüyor.

¥ İlk etapta 1 milyon yolcu, 6,5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasite 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkacak.

¥ BTK Demir Yolu, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturacak. Türkiye, BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demir yolu trafiğinde önemli bir rol üstlenecek.

¥ Şu anda Çin’den Avrupa’ya giden demir yolu bağlantılarının tamamı Rusya’dan geçiyor. BTK devreye girdiğinde mesafe 7 bin kilometre kısalacak.

¥ Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki mevcut yük trafiğinin de büyük ölçüde bu hatta kayması öngörülüyor.

¥ Bölgeye hem istihdam hem de ticari açıdan canlılık getirecek proje, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje olarak tarihteki yerini alacak.