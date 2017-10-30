Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Zeybekci, “3’üncü çeyreğin ardından son çeyrekte de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması sebebiyle baz etkisi de var. Yaklaşık 2-2,5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destekliyor. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Bu üçlü sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi.” dedi. Başbakan Yıldırım da geçtiğimiz hafta “Üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme gelirse şaşırmayın. Yıl tamamında yüzde 7 civarında bir büyüme olursa yine şaşırmayın.” diyerek iki müjdenin sinyalini vermişti. Başbakan Yıldırım’ın ihracat rakamlarının açıklanacağı toplantıya katılacak olması da müjde beklentisini güçlendirdi.

Devletten tüccar olmaz

Kırmızı et ithalatıyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Zeybekci “Tek cümleyle şöyle söyleyeyim; devletten tüccar olmaz. Orada piyasa şartlarını, piyasa aktörlerinin rahat ticaret yapabileceği hâle getirmek lâzım. Tabii ki devlet olarak bunu regüle edeceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eliyle hangi ülkeden, hangi ürünlerin, ne kadar miktarda alınacağının regülasyonu yapılmalı. Onun dışında bırak piyasayı, kendisi düzenler zaten onu yani devlet olarak serbest piyasaya ve özel sektöre işini öğretmeye çalışmayalım” ifadelerini kullandı.