Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye akaryakıt kalitesinde dünya devi ülkeleri solluyor. Yapılan denetimler sonucunda, alınan motorin numunelerinin yüzde 98,7’si, kurşunsuz benzin numunelerinin ise yüzde 100’ü teknik düzenlemelere uygun çıktı. Kurşunsuz bensiz 95 oktan numunelerinin ise tamamının ulusal marker referans cihaz ölçü sonuçları geçerli çıktı. Son verilere göre, Türkiye 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da Almanya, Fransa gibi birçok Avrupa Birliği ülkesini akaryakıt kalitesinde geride bıraktı. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Vatandaşlarımız diledikleri bayiden diledikleri akaryakıtı alabilirler. Şırnak’ta Artvin’de, Ağrı’da akaryakıt kalitemiz nasılsa Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de de öyle. Ve hatta ortaya konan veriler ışığında Avrupa ülkelerinden de daha kaliteli” dedi. EPDK yaptığı düzenlemelerle Türkiye’de piyasaya sunulan benzin ve motorinin Avrupa Birliği’nin EN 228 ve EN 590 standardında olmasını zorunlu kılmıştı. Yani bugün Türkiye’de tüketilen akaryakıtın standardı AB’de uygulanan standardın aynısı konumunda bulunuyor. AB standartları çerçevesinde “Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi” (AKİS), Türkiye’de de EPDK tarafından aynı metodoloji ile uygulanıyor.