Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim 2017 dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro kurlarını haberimizde derledik. İstanbul serbest piyasada dolar 3,7770 avro 4,3880 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,7750 liradan alınan dolar 3,7770 liradan satılıyor. 4,3860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3880 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8110 lira, avronun satış fiyatı ise 4,4260 lira olmuştu.

08:48 Altında son durum

Altın fiyatları haftaya gerileyerek başlarken, yatırımcılar ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının bu haftaki para politikası kararları öncesinde temkinli davranıyorlar. Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi aday göstereceğini izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,271.5 dolarda bulunuyor.

08:45 Brent petrol 60 doların üzerinde

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) önderliğindeki üretim kısıntılarının süresinin uzatılacağı beklentisiyle 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Brent petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Cuma kapanış fiyatıyla aynı seviye olan 60,40 dolardan işlem görüyor. Brent'in fiyatı Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor.

08:43 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin geçen hafta açıkladığı güçlü bilançolar ve Apple iPhone X modeline yönelik sağlam talebin etkisiyle değer kazanan teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükselirken, arz kısıntısı anlaşmasının devam edeceği beklentisi petrolün iki yılın zirvelerinde tutunmasını sağladı.

Apple Cuma günü iPhone X modeline çok güçlü talep olduğunu açıkladı. Yüksek talep telefon için parça üreten Güney Koreli LG Display ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketlerin güçlü sonuç açıklayacağına işaret ediyor.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik yüzde 0,5 yükselirken, en güçlü kazanımı teknoloji şirketleri kaydetti. Ekim ayının tamamında yüzde 8 yükselişle 1996 ortasından bu yana en yüskek seviyeyi gören Japonya'nın Nikkei endeksi ise bu seviyede tutundu.

08:39 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL 3,7748'e kadar düştü. Son işlemde yüzde 0,12 gerilemeyle 3,7783'ten işlem gören dolar kuru geçen haftanın son işlem gününde 3,8433'e kadar yükselmişti.

Euro/TL de 4,39'da ve Sterlin/TL 4,9680

Sterlinde tarihi rekor geçen hafta 5,0572'ye ulaştı.