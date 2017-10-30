Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.Yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 806 milyon 755 bin 143 lira olarak hesaplandı.Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 15 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Bu dönemde sabit yatırım tutarı 1 milyar 340 milyon 188 bin 317 lira olan ve 674 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi
30.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.
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515430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/515430.aspx
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