Son Dakika haberi... Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.
Sondakika! Motorin ve benzin fiyatlarına zam
30.10.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son Dakika... Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı.
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515431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/515431.aspx
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