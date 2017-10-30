Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Kara Elmas" diye adlandırılan Trüf mantarı için Orman ve Su işleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Trüf Ormanı Eylem Planı 2014 - 2018 yılları arasında uygulamaya geçirildi.Eylem planı ile Türkiye’ye bir katma değer kazandırılarak uygun alanlarda Trüf mantarı yetiştirilip bölge halkına ve ihracat yapılıp ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Eylem planı kapsamında 2016 yılı içerisinde Kırklareli İli, Vize İlçesi, Çakıllı Beldesi sınırlarında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Vize Orman İşletme Şefliği tarafından 2,6 Hektar büyüklüğünde ki Ormanlık Saha içerisinde Yapay Trüf Ormanı Oluşturuldu. Bu orman içerisinde laboratuvar ortamında köklerine aşılanan 550 adet Trüf mantarı aşılı Meşe ağacı fidanı dikildi. Yaklaşık 3 ile 5 yıl sonra fidanların büyümesi ile fidan kökleri etrafında Trüf Mantarı yetişmeye başlaması bekleniyor. Yapılan çalışmaların ilk ürünleri de yavaş yavaş alınmaya başlandı.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER İLE BULUNUYOR

Trüf mantarını diğer mantarlar gibi toprağın üzerinde değil 5 ile 10 santimetre altında yetişmesi ve bulunması diğer mantarlara göre oldukça zor olduğu için, özel eğitimli köpeklere aranıyor. Özel eğitimli köpeklerin arama görüntüleri ve "Kara Elmas"ı bulma anı havadan görüntülendi. Kırklareli Vize'de orman içinde havadan çekilen görüntülerde özel eğitimli köpekler görevliler tarafından ormana bırakılıyor. Doğuştan eğitilen köpekler Trüf mantarının kokusunu aldığı yere gidip toprağı patisi ile kazmaya başlıyor.Ardından görevlilerin çabasıyla trüf mantarı çıkarılıyor. Bu şekilde onlarca mantar toplanarak, ekonomiye kazandırılıyor.

“TRÜF ORMANLARI OLUŞTURUYORUZ”

Trüf mantarı yetişen ormanlarda inceleme yapan İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mız 2014-2018 yılları arasında Türüf mantarlarının olacağı ormanların kurulması talimatını yayınlayıp bunu bir eylem planına dönüştürdü. Trüf mantarı kilosu 2 bin ile 3 bin dolar arasında satışı gerçekleştirilen bir üründür. Lezzet olarak çok hoş aromatik bir kokusu var. Ayrıca beslenme bakımından oldukça faydalı protein açısından oldukça zengin bir mantar. Bitkilerin köklerinde yerden 5 ila 20 santimetre arasında toprak içerisinde yetişen köpekler ile tespit edilebilen bir mantar türüdür. Uygun alanlarda köklerine Trüf mantarı aşılanmış meşe fidanlarını dikerek Trüf ormanları oluşturuyoruz. Bu değeri koruma altına alıp, üretip hem ülkemizde kullanıp hem de fazlasını ihraç etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.