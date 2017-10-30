Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 30 Ekim 2017’de altının geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Amerika ve Almanya ile olan siyasi gerilim altın fiyatlarına da yansıdı. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 154-155 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?



GRAM ALTIN NE KADAR?



Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 155,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,98 değer kaybıyla 153,7 lira seviyesinde dengelendi.





KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 253, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?



Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.269,3 dolardan işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 247,09 liradan alınırken 253,27 liradan satılıyor. Yarım altın da 494,18’den alınırken 506,53 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1025,36 liradan alınıp 1040,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 989,52 liradan alınırken 1021,22 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

GEÇEN HAFTA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEYDİ



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta 156,75 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen altının gram fiyatının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.

Bu hafta altının gram fiyatını etileyecek en önemli gelişmenin döviz kurları olacağını belirten Memiş, altının gram fiyatının kademi olarak 152-150-149 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, yükselişlerde ise 155 liranın direnç konumunda olacağını dile getirdi.

Memiş, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya seyahatinden önce yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanını açıklayabileceğini ifade ederek, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Altının tarihi tarihçesi

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

M.Ö. 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

Türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.

Altının Bulunuşu

Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi Bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.