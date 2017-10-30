Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12 kuruş, motorinde ise 18 kuruş fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama 5,36 liradan 5,48 liraya, Ankara'da 5,41 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,51 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 4,74 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 4,80 liradan, 4,98 liraya, İzmir'de de 4,81 liradan 4,99 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.