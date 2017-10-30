Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12 kuruş, motorinde ise 18 kuruş fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama 5,36 liradan 5,48 liraya, Ankara'da 5,41 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,51 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 4,74 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 4,80 liradan, 4,98 liraya, İzmir'de de 4,81 liradan 4,99 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine 12, motorine 18 kuruş zam geldi
30.10.2017 - 17:29 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 18 kuruş zam yapıldı.
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