Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye güvenlik ağları alanında en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Özellikle ticari ve özel binaların artmasıyla güvenlik sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin 800 milyon dolarlık pazar büyüklüğüyle güvenlik yazılımı alanında kilit bir pazar olduğunu belirten Milestone System Doğu Avrupa Direktörü Anders Johannson Türkiye’yi daha güvenli hale getirmek istediklerini söyledi. Merkezi Danimarka’da bulunan Milestone Systems’ın 130 ülkede 150 bin, Türkiye’de ise 2 binden fazla müşteriye hizmet verdiğini dile getiren Johannson “Milestone Systems, dünyanın bir numaralı açık platform IP video yönetim yazılımı sağlayıcısıdır. Son 9 yıldır üst üste dünyanın 1 numaralı video yönetim yazılımı üreticisi seçildik. Hedefimiz sayısal video verilerinin yönetim ve dağıtımıyla müşterilerimizin genel güvenliği artırmak” dedi.

Türkiye’de kamu ve özel sektör olmak üzere birçok alanda hizmet verdiklerini söyleyen Johannson “Sektörümüzden ve kendi şirketimizin ortalama büyümesinden çok daha hızlı büyümeyi planladığımız birkaç kilit pazar seçtik. Türkiye bu pazarlardan birisi. Pazardaki büyümeyi gördük, son kullanıcılar ve partnerlerle daha yakın ilişkiler kurmak için geldik. Türkiye, sırf güvenlik çözümlerinin ötesinde challenge’lar ile birlikte yüksek büyüme ve çeşitlilik gösteren çok ilginç bir pazar. Bu da Milestone ile mükemmel uyum gösteren bir pazar. Ülke vatandaşlarının güvenliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Milestone’a uyumlu 1200’ün üzerinde haricî entegrasyon ile Türkiye’deki tüm farklı ihtiyaçları karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

Finans, kamu (şehir gözetimi), ulaşım, sağlık, eğitim, turizm, endüstri, perakende ve taşımacılık sektörlerini hedef pazar olarak seçtiklerini vurgulayan Johannson “Yani hedefimiz küçük bir aile işletmesinden dünyanın en büyük şehirlerine kadar herkes. Türkiye için hedefimiz, sanayinin büyüme ortalamasını üç ila dört kat daha fazla büyütmektir. Bununla birlikte, 2017 R3 yazılımının yakın zamanda duyurulmasıyla iddialıyız; KOBİ pazarına yatırımlarımızla daha fazla odaklanacağız ve aynı zamanda üst pazar ve kurumsal segmentlerdeki liderliğimizi de koruyacak ve genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Milestone System Türkiye’de her gün 1 Petabayt’lık video ve fotoğraf verisi depolanıyor. Yani bu büyüklük 60 bin adet HD kalitede filme denk geliyor. Son 2 ayda Türkiye’de kaydedilen görüntülerin büyüklüğü ise dünyadaki tüm dokümanların büyüklüğüne eşit.

Yüzünü görmeden de tanıyor

Anders Johannson cep telefonlarındaki yüz tarama sistemiyle güvenlik kameralarındaki yüz tarama sistemlerinin birbirinden çok farklı olduğunu belirterek “Cep telefonundaki teknoloji genellikle kameraya bakan bir kişiyi tanır. Oysa bizim sağladığımız gözetim çözümü çok daha kompleks ve karmaşıktır. Bu sistem kalabalık insanlar arasından doğrudan kameraya bakmayan bir yüzü tanımaya çalışır. Bu yüzden iki çözüm tamamen farklıdır” dedi.