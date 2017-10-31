Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Türkiye bilişim ve siber güvenlik alanında önemli adımlar atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Bilişim Derneği’nden (TBD), bilişim teknolojilerine ilişkin bir rapor talep edildiği öğrenildi. Gazetemize açıklamalarda bulunan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, birçok kamu kurumunun bilişim alanında iyi niyetli çalışmalarının olduğunu ama bu konuda bir koordinasyon eksikliği olduğunu belirterek “Bizim Başbakanlığa ileteceğimiz şey de bu, sağlıklı bir koordinasyon. Şu anda bizden bekledikleri, bu koordinasyon için bir rapor. ‘Ne yapılması lazım. Bizim katkımız ne olur?’ gibi. Çünkü TBD’nin bu tür tecrübeleri var” dedi.

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Bilişim teknolojileri ve bilişim teknolojileriyle ilintili 10 kamu kurum veya kuruluş olduğunu aktaran Aktepe “Bunları koordine edecek birim ne olabilir, bence Başbakanlık. Bunlar içerisinde bir koordinasyon olmayınca genel bir başarı sağlama imkanı olmuyor. Kendi içlerinde başarılı da sayabilirsiniz. Ama bütünleştiğinde ortaya bir başarı çıkmıyor. Biz de diyoruz ki bunun çok sağlıklı bir koordinasyonunun sağlanması lazım” diye konuştu. Diğer meslek standardına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Aktepe “Bir diğer yine ara eleman olarak baktığımız yazılım ara elemanı. Türkiye’nin yazılım ara elemanına da ihtiyacı var. Bunlar için de biz MYK ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 ay içinde ona da başvurmuş olacağız. Onun da sertifikalaşmasını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.