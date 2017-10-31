Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 50 bin ton olarak açıkladığı alım ile fiyatında 2 lira 40 kuruşu görmesi çiftçilerin umutlarını yükseltti.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, fiyatın dalında ortalama 2 liradan gitmesi halinde 50 bin tonluk alımın çiftçiye yaklaşık 100 milyon liralık bir gelir sağlayacağını belirtti.



İhracat kapılarına Rusya'nın da eklenmesinin ümitleri arttırdığını ifade eden Şahin, "Daha önceki günlerde domatesi Suudi Arabistan, Romanya, İsrail ve Ukrayna gibi ülkelere gönderiyorduk. İnşallah Rusya buna ek olarak kapılarını açıyor. Rusya 50 bin ton alım yapacağını açıkladı. Bunun da Türk ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. Çiftçilerimiz de bizler de bundan ümitliyiz" dedi.



50 bin tonluk alımın bile ekonomiye büyük katkı sağlayacağını anlatan Şahin, "Şu anda fiyatlarımız 2 lira 40 kuruş ve 2 lira civarında satılmaktadır. 50 bin ton domates Türk ekonomisine, Türkiye bütçesine yaklaşık ortalama 2 TL'den gitse bile, bu çiftçilerimizi ve bizleri sevindirecektir, inşallah emeğin karşılığını alacaktır. Yakalaşık 100 milyon TL gibi Türk ekonomisine bir katkısı olacaktır. Rusya'ya ihracatımız artarsa fiyatlarımız da daha iyi olacak. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alacaktır. Bir ay gibi, 15 gün önce yayla köylerimiz emeğimizin karşılığını alamadı. Girdi fiyatları yüksek, fide fiyatlarımız yüksek" diye konuştu.



Üretici Ayhan Budak ise "Bugün ilk mahsullerimizi topladık, sabahın ilk ışıklarıyla, hayırlısıyla bugün gönderiyoruz. Fiyatlar da şu anda iyi. İhracat fiyatları 2 lira 40 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında gidiyor. Sonu iyi olur. İyi başladı, bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.