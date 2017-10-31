Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAV Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenle Ankara'dan havalanan THY'ye ait uçak Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na TSİ 13.50'de geldi. Su takı ile karşılanan uçaktan inen yolculara THY ve havalimanı yetkililerince lokum ve makaron takdim edildi. Paris'ten Ankara'ya direkt uçuşla gidecek yolcuları taşıyan THY'ye ait uçak ise TSİ 14.50'de havalandı. Bu uçakta giden yolculara da Eyfel Kulesi anahtarlığı hediye edildi. AA muhabirine konuşan THY Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven, bugün itibarıyla Paris-Ankara, Ankara-Paris uçak seferlerinin başladığını belirterek, bunun Fransa, Türkiye ve bu bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu seferlerin başlamasının heyecanını ve mutuluğunu yaşadığını söyleyen Türkseven, vatandaşların Paris'ten Ankara Esenboğa Havalimanı'na direkt seferlerin başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Türkseven, doğrudan uçuşların başlamasıyla yolcuların THY veya Anadolu Jet’in uçaklarıyla diğer illere de bağlantı sağlayabileceklerini söyledi. Paris-Ankara uçağının yolcuları, THY'nin Paris ile Ankara havalimanları arası tarifeli direkt uçuşlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yolculardan Aynur Suvar, THY'nin bu hizmetinden memnun olduğunu ve Esenboğa Havalimanı'ndan bir başka uçakla Adana’ya gideceğini ifade etti. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Müşaviri olarak görev yapan Daniele Scalisi, "Ankara’da yaşayan bir Fransız diplomat olarak THY’nin ortaya koyduğu hizmet, iş seyahatleri için büyük kolaylıktır." dedi.



Ankara'dan Paris'e direkt uçuş seferlerinin ihtiyaç duyulduğunu belirten Rahmi Şahin de THY'nin bu hizmetinden memnun olduğunu ve bu tür hizmetlerin devamını dilediğini söyledi. Şenol Ay, THY'nin bu hizmeti ile Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Ankara’ya daha rahat şekilde ulaşacağını ifade ederek, Paris-Ankara uçak biletinin de uygun olduğunu sözlerini ekledi. Ankara-Paris karşılıklı uçuşları salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleşecek.