Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık enerji denetim kurumu Petrol ve Doğalgaz Otoritesi (OGA) ülkenin toplam petrol ve doğal gaz rezervinin 5,7 milyar varile eş değer olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada ülkenin topraklarında ve kara sularında bulunan (offshore) toplam petrol ve doğal gaz rezervinin yaklaşık 5,7 milyar varile eşdeğer olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonunda ülkenin kara sularındaki toplam petrol ve doğal gaz rezervinin yaklaşık 6,3 milyar varile eş değer olduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, "Şu an eldeki üretim verileri dikkate alındığında toplam rezervin 5,7 milyar varille eş değer olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tahminin içerisinde gelecekte yapılacak potansiyel keşifler yer almıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada Birleşik Krallık topraklarında ve kara sularında bu zaman kadar yapılmış keşifler ve gelecekte yapılacak keşifler birlikte hesaplandığında ülkede toplam doğal gaz ve petrol rezervinin 10 ila 20 milyar varile ulaşabileceği vurgulandı.