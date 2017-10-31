Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) net kârı 30 Eylül itibarıyla 818,8 milyon TL oldu.

Banka, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı 81 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 818,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB'in "ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi" olan krediler 2017 yılının 3. çeyreğinde toplam aktiflerinin yüzde 75'ini oluşturdu. Toplam 60,9 milyar TL'lik kredilerin yarıya yakını "Türkiye ekonomisinin lokomotifi" KOBİ'lere kullandırıldı.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in 2017 yılının 3. çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3,22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 4 artarak 52 milyar TL'ye ulaştı.

"İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla" birlikte sürdüren TEB'in öz kaynakları yüzde 11 artarak 8,7 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12'nin "oldukça" üstünde yüzde 16,83 olarak gerçekleşti.

TEB, 7 Eylül 2017 tarihinde 385 milyon avro ve 85 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli; 75 milyon dolar tutarında 2 yıl 30 gün vadeli olmak üzere sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 25 bankanın katılımıyla kredi sözleşmesi imzaladı.

Sendikasyon kredisi ile bir önceki yıl alınan kredi tutarı karşılaştırıldığında yüzde 103 yenilenme sağlanırken, yine bu kredide "yatırımcıların güvenini teyit edecek şekilde ilk defa" 2 yıl 1 ay vadeli dilim eklendi.

Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli kısmı için faiz maliyeti sırasıyla Euribor artı yüzde 0,85 ve Libor artı yüzde 0,95 olarak gerçekleşti. Genel dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan 2 yıl 30 gün vadeli kredinin toplam maliyeti LIBOR artı yüzde 1,90 oldu.

İhracatçı müşterilere reeskont kredisi

Ağustos ayı sonunda Merkez Bankası'nın ihracatçılara yönelik reeskont kredilerini ticari bankalar aracılığıyla yeniden kullandırma kararı almasının ardından, eylül başında TEB bu ürünü ihracatçı müşterilerine kullandırmaya başladı. Merkez Bankası'nın ticari bankalara tanıdığı limitlerin en üst seviyede kullanılmasıyla TEB müşterilerine "uygun maliyetli" finansman imkanları sağlamaya devam ediyor.

TEB, uluslararası finans ve bankacılık dünyasının "en prestijli" ödül organizasyonlarından Asian Banking&Finance tarafından 2017 yılında 4. kez "Türkiye'de Yılın Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Nakit yönetimi alanında stratejik ortağı BNP Paribas ile uluslararası çözümler geliştiren TEB, 2017 yılında da BNP Paribas'ın küresel müşterilerine Türkiye'de mevcut ya da planlanan faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası ödeme ve tahsilat süreçlerinde verimlilik ve kontrol sağlayabilecekleri ürün ve hizmet sunmayı sürdürüyor.

TEB ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortaklaşa hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi girişimlerinden Kolay İK, yayınlanmaya başladığı 2011'den bu yana Avrupa'da başarılı girişimleri takipte bir ölçüt haline gelen Wired UK 2017 Avrupa'nın En Gözde 100 Girişimi (2017 Europe's 100 Hottest Startup) listesine girdi.

Türkiye'nin bulut tabanlı ilk personel yönetim yazılımını geliştiren Kolay İK, kurulduğu günden bu yana TİM-TEB Girişim Evi'nden temel girişimcilik bilgilerinin yanı sıra yönetim danışmanlığı, network kurma, yeni müşteri ve yatırım bulma konularından destek alıyor.