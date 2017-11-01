Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün öncülerinden AvivaSA, sektörde 10 yılı geride bıraktı. Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, 10. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen basın toplantısında sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bireysel emeklilikte sektör liderliğini sürdürdüklerini hatırlatan Dinçer, “Bugün sistemde 6,9 milyon katılımcı mevcut, toplam fon tutarı da devlet desteğiyle birlikte 75 milyar TL’ye yaklaştı. Bu rakam, GSYİH’nin yüzde 2,4’ünü oluşturuyor. Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Tasarruf oranı Çin’de yüzde 49, Hindistan’da yüzde 32, Güney Kore’de yüzde 36, Endonezya’da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek çok yolumuz var. Yeni düzenlemelerle otomatik katılım uygulaması daha da gelişecektir. Sabancı Holding olarak uzun süreden beri, çalışanlarımız 100 TL BES’e yatırıyorsa, bir o kadar da biz katkıda bulunuyoruz. Yüzde 25 de devletten geliyor. Yani bizim katkımız yüzde 100!.. Bütün işverenlerin BES’e katkısı sağlanırsa, eminim çok hızlı yol alacağız. Bu, zaten üzerinde çalışılan bir konu. Ancak asgari ücrette yapılan artış sebebiyle biraz ötelendi. Bir diğer konu cayma hakkı... Bu hakkın da kullanımı daha uzun süreye yayılırsa, sektör hızlı büyüyecek” dedi.

İngiliz ortağıyla birlikte Türkiye pazarında büyümesini sürdüren AvivaSA, bugün 14,4 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,4 pazar payı, 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterisi ile, sektörde lider konumda bulunuyor.

Derdimiz çocuklar

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, geçmiş 10 yılın ‘Keşke’lerini ve geleceğin ‘Mutlaka’larını içeren bir araştırma yaptıklarını söyledi. Araştırmadan ilginç sonuçlar elde ettiklerini anlatan Kuruca “Katılanlar, gelecek 10 yıl için mutlaka yapmış olmak istediği şeyler arasında ilk sırayı, yüzde 67 ile ‘çocuklarının geleceklerini garanti altına almaya’ verdiler. Geçmişe ilişkin ‘Ah’ kısmında ise, yüzde 34 ile ‘keşke boş zamanlarımı daha dolu dolu geçirseydim’ cevabı ağırlık kazandı. Geleceği ‘Müşteri Odaklılık’ ve ‘Dijitalleşme’ olguları şekillendirecek” diye konuştu.