Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel projesi “#SheMeansBusiness”ı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte Türkiye’de de hayata geçiriyor. Proje ile TOBB ve Facebook, Türkiye’nin dört bir yanında kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıl boyunca 10 farklı şehirde 5 binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu “Bugün girişimcilik ikiye ayrılıyor. Bir tarafta geleneksel metotlarla kısıtlı kalanlar, diğer tarafta dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar olacak. Türkiye’deki girişimcilerin ikinci grupta olmasını istediğimiz için bu projeye başlıyoruz” dedi.

Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn da “Kadınlar güçlendiğinde, ekonomi de güçlenir. Türkiye’de her ay 44 milyon kişi Facebook’u, 31 milyondan fazla kişi ise Instagram’ı ziyaret ediyor. Bu zengin topluluk Türkiye’deki KOBİ’lere, mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor. Kadın girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.