Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak bileti satış sitesi Enuygun.com, uçak biletlerini güvence altına alıyor. Enuygun.com ve Generali Sigorta iş birliği ile sunulan ‘Bilet İptal Güvencesi’ hizmeti ile yolcular herhangi bir mazeret bildirmeksizin 3 saat öncesine kadar biletlerini iptal ettirebilecek. Promosyonlu dâhil tüm biletleri kapsayan uygulama ile bilet tutarının yüzde 90’ı garanti altına alınıyor. Kullanıcılarından gelen talep doğrultusunda böyle bir hizmet başlattıklarını belirten Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol “Artık uçak bileti satın alırken aniden gelişen planlar yüzünden biletim yanar endişesi taşımanıza gerek kalmayacak. Enuygun.com ve Generali Sigorta iş birliği ile hizmete sunulan Bilet İptal Güvencesi ile uçuşa 3 saate kadar bile iptallerde bilet tutarının yüzde 90’ı iade alınabilecek. Yüzde 100 büyüme gerçekleştirdiğimiz sektörde seyahat planlarınızı kolaylaştıracak çözüm ve uygulamalarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Enuygun.com’un 10. yılını kutlayacağı 2018 yılı için önemli hedefler koyduk. Şirket olarak büyürken Türkiye turizmine ve ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz” dedi. Generali Sigorta Genel Müdürü Maurizio Pescarini de, tamamen self servis olan ürünün kısa sürede piyasaya sürülmesinin planlandığını belirterek “Bu yeni hizmetin Enuygun.com müşterileri tarafından çok beğenileceğinden ve seyehat pazarında yeni bir standart belirleyeceğinden eminim” diye konuştu.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bilet İptal Sigortası için yapılması gereken tek şey, bileti satın alırken ekranda çıkan ‘Bilet İptalli Seyahat Sigortası’ seçeneğini işaretlemek. Böylece satın aldığınız bilet ‘iptal güvencesi’ altına alınmış oluyor. Sadece bilet alım aşamasında seçenek olarak sunulan seyahat sigortası primini ödeyerek, promosyonlu veya promosyonsuz, yurt içi ve yurt dışı tüm biletlerinizde, Generali Sigorta güvencesinde verilen Seyahat Sağlık Sigortası ile birlikte bu hakkı kullanabiliyorsunuz.