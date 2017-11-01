Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında, mevcut finansal sistemlerin olabileceği çokça tartışılır hâle geldi. Faizlere ilişkin yükseliş beklentileri, olumsuzlukları tetikleyen ana unsur olarak ön plana çıkarken, ülkeler gelecekte finans birimi dâhil olmak üzere her fonksiyonda farklı modeller üzerine yoğunlaşmaya başladı. Para odaklı sistem yerine, üretimle büyümeye dayalı yeni bir vizyon geliştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği de (MÜSİAD) bu noktada “İnsani Finans” yaklaşımını esas alıyor. İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek, yeni sistemin detaylarını anlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan “İnsani Finans’ı ilk 1 yıl içinde kemikleştirip önümüzdeki 10 yıl içinde bütün Türkiye’de işler hâle gelme noktasında çalışmalara başladık” dedi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 16 - 17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Küresel Katılım Finans Zirvesi (Global Participation Finance Summit - GPAS İSTANBUL) hakkında bilgilendirmede bulunan Kaan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki zirveye 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra aralarında Tesla CTO’su JB Straubel’in de bulunduğu 200’den fazla konuşmacının katılacağını anlattı.

ÖNCELİKLİ KRİTER İNSAN

Abdurrahman Kaan, İstanbul’un, gerçek manada uluslararası bir finans merkezi olması bakımından söz konusu zirvenin önemine vurgu yaptı. Kaan, bankacılıktan sigortacılığa, yatırım finansmanından, emeklilik fonlarına kadar geniş bir bütünlüğü de ihtiva eden sistemi, “Paradan para kazanmaz, İnsani Finans modelin merkezine üretimi koyar, üretime dayalı ekonomik modeli destekler. İnsani Finans, topladığı kaynağı başka insanların hayatında bir fark oluşturmak için kullandığı gibi, kredi verirken de seçicidir. Yatırım yaparken insani ve ahlaki kriterleri göz önünde bulundurur. Bu model insanın para için değil, paranın insan için çalışmasını hedefler” şeklinde tanımladı. Tam da bu noktada, ‘İnsani Finans’ anlayışını ekonomiye kazandırmak istediklerinin altını çizen MÜSİAD Başkanı “Para ve faiz odaklı bir finansal sistem yerine insana, üretime, katma değere dayanan ‘İnsani Finans’ felsefesi, yeni dünyanın içinde bulunduğu kısır döngüyü parçalayarak, kaynakların üretime ve refaha yönelmesinin anahtarı olabilir. GPAS İstanbul da bu ‘İnsani Finans’ söyleminin çıkış noktası olacak” diye konuştu. Kaan, İnsani Finans’ın mevcut klasik finansal sistemlerin bir alternatifi olarak görülmemesi gerektiğine de işaret etti.

Kalkınma için üretim şart

Gerek katılım bankalarının gerekse MÜSİAD olarak burada amaçlarının insanların zihninde yeni ufuklar açmak, orayı da projelerle doldurmak olduğuna dikkat çeken Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti: Bu noktada ayrımı da açık biçimde ortaya koyuyoruz. Türkiye Katılım Bankaları Birliği finans tarafını, biz ise üreten tarafı temsil ediyoruz. Biz aslında işin özünde ortaklık var diyoruz. Türkiye’nin kira sertifikalarını ve emeklilik fonunu çok iyi kullanması gerekiyor. Bunun için şirketlerin sukuk çıkarmasına imkân verecek rapor ve değerlendirmeleri bir performansa bağlayacak ürünler çıkarmamız gerekiyor. Bunlar hazırlanıyor. Aynı şekilde, KOBİ’lerin birlikte büyümesi, onların faaliyet alanlarının genişlemesi için yeni adımlar atılabilir. Bir nevi kooperatif mantığı... Diğer yandan zirvede, girişimciler ile yatırımcıların bir araya gelebileceği farklı platformlar da olacak. Bizim buradaki temel düşüncemiz Türkiye’de üretimin artırılması. Bu kapsamda önemli birkaç proje de GPAS İstanbul’da açıklanacak.

Finansta da 4.0’a ihtiyaç var

İnsani Finans Sistemi’nin katılım bankacılığından farklı taraflarının olduğunu belirten MÜSİAD Başkanı Kaan “İnsani Finans, kavram olarak ‘İslami finansı’ da içine alır. Fakat kapsam olarak bundan çok daha büyük bir kavramı ifade eder. İslami bankacılık ifadesi, maalesef topluma dışarıdan dikte edilmiş bir kavram. 1970’lerde petrol sahibi ülkelerde, devasa sermayenin sisteme nasıl katılabileceğini düşünen İngilizler, bunu ‘İslami Finans’ ifadesiyle markalaştırdılar. Bu para başka bir coğrafyada olsaydı o toplumun değerleri ile markalanacaktı. Türkiye’de de finansta da kültür değişikliğine ihtiyaç var. Finansta da 4.0’a ihtiyaç var. Merkezinde ortaklık olan bir sistemden bahsediyoruz aslında. ‘Eğer üretirseniz insan gelişir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.