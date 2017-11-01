Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç lira? 1 Kasım dolar euro döviz fiyatlarını sizler için derledik. Küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle dün 3,8144'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 3,7915'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazanarak 3,7970 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,4180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 5,0410'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının küresel piyasalarda doları desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,82 ve 3,85 seviyelerinin direnç, 3,76 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

08:30 Global piyasalarda son durum

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeks, Güney Kore borsasındaki yüzde 1,2 yükselişin önderliğinde yüzde 0,7 prim yaptı.

Japonya Nikkei225 endeksi de yüzde 1,6 yükseldi.

ABD'de vergi indirimi beklentileri, ABD uzun vadeli tahvil getirilerindeki geri çekilme ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Asya hisse senedi piyasalarını yukarı yönde destekliyor.

Güney Kore'nin son çeyrekte yedi yılın en hızlı, Tayvan'ın ise iki buçuk yılın en hızlı büyümesini kaydetmesi de kıta ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ediyor. Bunların yanı sıra ABD'de gayrı safi yurtiçi hasıla büyümesi de öncü verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3 ile finansal krizden bu yana görülen ortalama büyüme olan yüzde 2'nin biraz üzerindeki seviyelerin aşıldığını gösteriyor.

08:20 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,7926'da. TL, düne göre dolar karşısında yatay seyrediyor. Bu sabah işlem aralığı da 3,7856-3,7923 oldu. Kur, geçen hafta Cuma günü 3,8433'ü test etmişti.