Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Millî Enerji ve Maden Politikası" kapsamında yerli kömür kullanımını öne çıkaran bir video hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Güçlü Türkiye İçin! Bizim Kömürümüz, Bizim Enerjimiz" adlı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Videoda, şu ifadelere yer verildi:

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

"Sen bilir misin tüm memleket seni bekler? Ağırdan alamazsın, işini yarına hiç bırakamazsın çünkü sen, bu memleketin, bu toprakların parçasısın. Türkiye durmasın diye dört bucak dolaşır 80 milyona ulaşırsın. Senin enerjin dolar evlere, fabrikalara, okullara, yollara. Bir kıvılcımınla bak neler yaparsın. Kiminin aydınlığı kiminin de umut ışığısın. Yolumu gündüz gibi hep aydınlatırsın. Güçlü bir Türkiye için! Bizim kömürümüz, bizim enerjimiz."

Bakan Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarda, belirlenen millî strateji kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra yerli kömürde önemli adımlar atılacağını söylemiş ve madencilik açısından önemli bir dönüşüme gidileceğini vurgulamıştı.