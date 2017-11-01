Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2017 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI Ekim ayında 52,8 olarak gerçekleşti. Eylül ayında kaydedilen 53,5 seviyesine göre düşüş yaşanmış olsa da endeks, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarının Ekim’de üst üste sekizinci ay olacak şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu.

Bu gelişmede yeni siparişlerdeki güçlü büyüme kısmen etkili oldu. Firmalar üretim, satın alma faaliyetleri ve istihdamda artışa gittiler. İstihdamdaki genişleme firmaların üretim kapasiteleri üzerindeki baskıyı hafifletti ve birikmiş işlerin tamamlanmasına olanak sağladı. Anket verileri ayrıca sektördeki enflasyonist baskıların güçlendiğini gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi: "Türk imalat sektöründeki güçlü iyileşme Ekim’de de devam etti. Bunda hem iç hem de dış kanallardan gelen yeni siparişlerdeki artış ile üretim genişlemesi etkili oldu. Bunun yansıması olarak firmalar istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmak suretiyle kapasitelerini büyüttüler".

İSTANBUL İMALAT PMI EKİM AYINDA 53,0’A YÜKSELDİ

Eylül ayında 52,1 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Ekim’de 53,0’a yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine ve iyileşme trendinin yedinci aya taşındığına işaret etti. Endeks uzun dönem ortalaması olan 50,6’nın belirgin bir şekilde üzerinde kaydedildi. Üretim büyümesi Ekim’de de devam etti ve artış hızı eylüle kıyasla hızlandı. Böylelikle kesintisiz büyüme trendi sekizinci aya ulaştı ve son altı yılın en uzun büyüme trendi olarak gerçekleşti. Anket katılımcıları üretimdeki artışın büyük ölçüde daha yüksek talep ve müşteri tabanındaki genişlemeden kaynaklandığını belirtti.