Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN'ın 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarını ortaya koydu.Rapora göre, 2016 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma harcaması, kur etkisi nedeniyle son 5 yılda 17,9 milyar dolardan 14,8 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si savunma harcamalarından oluştu. Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı sabit kalmakla beraber yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı arttı.

ASELSAN'ın imza altına alınmış sözleşmelerden kaynaklı elindeki işlerin ekonomik büyüklüğü 30 Eylül itibarıyla 6,4 milyar doları buluyor.Şirket, sürdürülebilir büyüme amaçları doğrultusunda hedef bölge/ülkeler belirleyerek ve bu pazarlara odaklanarak yoğun pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalarda doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalarla üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik açılımlar yapılıyor.ASELSAN'ın bir diğer önemli stratejisini de yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermek oluşturuyor.

YILLIK SATIŞ RAKAMI 9 AYDA YAKALANDI

Önceki yıllardan kaynaklı teslimatlar, aldığı yeni siparişler, siparişlerin büyük çoğunluğunun döviz cinsinden olması ve liradaki seyir gibi faktörlerin birleşmesiyle Aselsan'ın ekonomik göstergeleri olumlu tablo ortaya koyuyor.

ASELSAN, geçen yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde yurt içinde 1 milyar 825 milyon 250 bin liralık, yurt dışında 324 milyon 504 bin liralık konsolide net satış gerçekleştirdi. Şirketin söz konusu dönemdeki satışları toplam 2 milyar 149 milyon 754 bin lira oldu.

Şirket bu yılın aynı döneminde 2 milyar 949 milyon 637 bin lirası yurt içi satış, 498 milyon 744 bin lirası ise yurt dışı satış olmak üzere 3 milyar 448 milyon 381 bin liralık satış yaptı.

ASELSAN'ın satış rakamları bu yılın 9 aylık döneminde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı.

Şirket, 2015'te 2 milyar 780 milyon lira, 2016'da 3 milyar 768 milyon liralık satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yılki satışların yüzde 86'sı yurt içine, yüzde 14'ü yurt dışına gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında şirketin karı yaklaşık 2'ye katlandı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 389 milyon 258 bin lira kar eden ASELSAN, bu yıl 828 bin 98 liralık kar rakamına ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNDEN

ASELSAN'ın yıl içinde elde ettiği bu sonuçlarla borsadaki en değerli şirketler sıralamasında tırmanış yaşadı.

Geçen yılı 12 milyar 710 milyon liralık piyasa değeriyle kapatan ASELSAN, son olarak 33 milyar 940 milyon liralık gün sonu değerini gördü. Şirketin borsadaki değeri yıl içinde yüzde 167 arttı.

ASELSAN geçen yılın sonunda BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler listesinde 16. sırada yer bulurken, bu yıl 5. sıraya ulaştı.