ASELSAN'ın 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarını ortaya koydu.Rapora göre, 2016 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yıllık savunma  harcaması, kur etkisi nedeniyle son 5 yılda 17,9 milyar dolardan 14,8 milyar  dolar seviyesine gerilemesine rağmen gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH)  yüzde 2'si savunma harcamalarından oluştu. Savunma harcamalarının GSYİH'ye  oranı sabit kalmakla beraber yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı  arttı.

ASELSAN'ın imza altına alınmış sözleşmelerden kaynaklı elindeki  işlerin ekonomik büyüklüğü 30 Eylül itibarıyla 6,4 milyar doları buluyor.Şirket, sürdürülebilir büyüme amaçları doğrultusunda hedef  bölge/ülkeler belirleyerek ve bu pazarlara odaklanarak yoğun pazarlama  faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalarda doğrudan satışın yanı sıra hedef  ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası  firmalarla üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik açılımlar  yapılıyor.ASELSAN'ın bir diğer önemli stratejisini de yüksek teknoloji  gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyet göstermek oluşturuyor.

YILLIK SATIŞ RAKAMI 9 AYDA YAKALANDI

Önceki yıllardan kaynaklı teslimatlar, aldığı yeni siparişler,  siparişlerin büyük çoğunluğunun döviz cinsinden olması ve liradaki seyir gibi  faktörlerin birleşmesiyle Aselsan'ın ekonomik göstergeleri olumlu tablo ortaya  koyuyor.

ASELSAN, geçen yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde yurt içinde 1 milyar 825  milyon 250 bin liralık, yurt dışında 324 milyon 504 bin liralık konsolide net  satış gerçekleştirdi. Şirketin söz konusu dönemdeki satışları toplam 2 milyar 149  milyon 754 bin lira oldu.

Şirket bu yılın aynı döneminde 2 milyar 949 milyon 637 bin lirası yurt  içi satış, 498 milyon 744 bin lirası ise yurt dışı satış olmak üzere 3 milyar  448 milyon 381 bin liralık satış yaptı.

ASELSAN'ın satış rakamları bu yılın 9 aylık döneminde geçen yıla göre  yaklaşık yüzde 60 arttı.

Şirket, 2015'te 2 milyar 780 milyon lira, 2016'da 3 milyar 768 milyon  liralık satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yılki satışların yüzde 86'sı yurt içine, yüzde 14'ü yurt dışına  gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında şirketin karı yaklaşık 2'ye  katlandı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 389 milyon 258 bin lira kar eden  ASELSAN, bu yıl 828 bin 98 liralık kar rakamına ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNDEN

ASELSAN'ın yıl içinde elde ettiği bu sonuçlarla borsadaki en değerli  şirketler sıralamasında tırmanış yaşadı.

Geçen yılı 12 milyar 710 milyon liralık piyasa değeriyle kapatan  ASELSAN, son olarak 33 milyar 940 milyon liralık gün sonu değerini gördü. Şirketin borsadaki değeri yıl içinde yüzde 167 arttı.

ASELSAN geçen yılın sonunda BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri  açısından en büyük şirketler listesinde 16. sırada yer bulurken, bu yıl 5. sıraya  ulaştı.