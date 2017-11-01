Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İhracat Haftası'nda yaptığı konuşmada ihracatta rekor artışı açıkladı. Verilerine göre, Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 13 milyar 528 milyon dolar oldu. Bu rakam son 10 yılın en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin miktar bazında ihracatı da Ekim ayında yüzde 14,1 artarak 10,1 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11,9 artış gösterdi.