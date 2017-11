Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu'nun başlattığı 'Ucuz Et Seferberliği' kapsamında Kıymayı 29,00 TL/Kg (KDV dahil) ve kuşbaşıyı ise 31,00 TL/Kg (KDV dahil) fiyatlarla Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı başlıyor. Et ve Süt Kurumu'nun ilanına başvurular dün sona ererken, marketlere et satışına bugünden itibaren başlıyor. Buna göre marketler, ürünleri 0,5 kilogramlık ambalajlarda satacak. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar. Marketler 'ucuz' eti KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını kilogramı 31 liradan satacak.

Büyükşehirlerde dana kuşbaşının kilogramı 44 TL'den satılıyordu.

BAKAN FAKIBABA: İSİMLER AÇIKLANACAK

Fiyatların kesin olduğunu ve gelen tekliflerin değerlendirilmesinin ardından Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarında bu fiyattan satış yapmayı taahhüt eden zincir marketlerin isimlerini açıklayacaklarını belirten Fakıbaba, "Amacımız, dar gelirli vatandaşların protein ve et ihtiyacını karşılamak. Ama bu arada da üreticilerimizi korumak. Normalde 23,80 liradan almış olduğumuz Karkas'ı yerli besicilerden 25 liraya çıkardık. Bir taraftan halkımıza ucuz et verirken, bir taraftan üreticilerimize destek sağlıyoruz." diye konuştu.