Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro kaç lira? Güncel döviz fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed adaylığı için Jerome Powell'ı seçtiği yönündeki spekülasyonun etkisiyle, üç haftadan uzun bir sürenin en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD'de vergi reformu yasasının ertelenebileceği yada esnetebilineceği endişeleri de doları olumsuz yönde etkiledi.

Trump, Fed Başkanlığı için adayını Perşembe günü yerel saat ile 15:00'te açıklayacak. Powell, kademeli faiz artırımlarını destekliyor gibi görünüyor.

Tokyo'da SMBC Trust Bank Ltd. piyasa çözümleri biriminde kıdemli yönetici Smon Pianfetti, “Doların zayıflığı Powell seçilirse politika tarafında güvercin bir gelişme olacak olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Dolar, G-10 paralarının tamamı karşısında gerilerken en fazla Yeni Zelanda Doları ve Avustralya Doları karşısında değer kaybetti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.28 ekside 1,178.58 puan oldu. ABD'de 10 yıllıkların faizi 1 baz puan azalarak yüzde 2.36 civarında dalgalandı.

08:48 Rekor kıran borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün üçlü rekora imza attı.

BIST100 endeksi 113 bin 24 seviyesinden kapanışla yüzde 2,62 değer kazandı. Gün içi rekor ise 113.501 olarak kaydedildi.

İşlem hacmi de 10,05 milyar TL oldu.