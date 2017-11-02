Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Enflasyondan faize, Türk Lirası’nın değerinden bütçe açığına kadar pek çok konu hakkında akıllara gelen soruları cevaplayan Gedikli, önemli açıklamalarda bulundu. Tarımdan kaynaklı enflasyonun nasıl aşağıya çekileceği sorusunu cevaplayan Gedikli, üretimi talebe yeterli hale getirmek, teşviklerde seçici olmak, tarımsal ürün ihracatında seçici olmak şartlarının gerekli olduğunu belirtti. Tarımda girdilerin yaklaşık yüzde 60’ının ithalata bağlı olduğunu ifade eden Gedikli, tarımın döviz kurundan en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Gedikli, ilerleyen dönemde ekonomik anlamda rahat olmak için yapılması gerekenleri sıralayarak, "Merkez bankası ve hükümet önleyici tedbirleri koordineli almalı. 2017’yi daha önce de açıklamıştık yüzde 6 veya 7 oranında bir büyüme ile kapatacağız. 2018’de büyümenin devam etmesi özellikle 2019 seçimlerine giderken hayati öneme sahip ancak sağlıklı büyümeyi gerçekleştirecek tedbirleri yani cari açık, bütçe açığı ve enflasyon hedeflerini mercek altında tutmaya devam etmeliyiz. Rezervlerin artması önemli ağustos itibarıyla son bir yılda 36 milyar dolara ulaşan cari açığa karşılık 25 milyar dolarlık toplam sermaye girişi gerçekleşmiş, 11 milyar dolar da rezervlerden gitmiş" ifadelerini kaydetti.

"BÜTÇE DİSİPLİNİ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bütçe açığı konusunda da değinen Gedikli, şunları söyledi:

"Türkiye bütçe açığı veriyor ancak diğer ülkelerden ayrışan bir nedenle veriyor; yatırım için. Ulaştırma ve sağlık yatırımları için bütçeden 6.2 milyar lira ödenek ayrıldı mesela. Bu ödenek 66 milyar lira tutarında tahmin edilen bütçe açığının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. 2002’den beri en önem verdiğimiz ve geçmiş dönem hükümetlerinde ayrışmamızın nedeni bu mali disiplin önceliğimizdi bunu korumaya devam etmeliyiz. ‘Türk Lirası’na kimler operasyon yapıyor acaba?’ demiştim geçtiğimiz günlerde. Loto tahmini yapar gibi ve özellikle her biri ayrı günde açıklama yapan kuruluşlar bakın ülkeler değil finansal lobiler bunların tabelasında yazan dilin merkezlerinin olduğu ülke önemli değil zaten oyun da bu siz o ülkeleri hedef gösteriyor sanıyorsunuz ancak küresel finans lobisi."