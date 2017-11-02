Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,09 artarak 114.258,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 1.233,76 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile ticaret oldu.



Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün içi gördüğü en yüksek, kapanış ve işlem hacmi rekorlarını kıran BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 113.024,27 puandan tamamladı.



PİYASALARIN GÖZÜ YENİ FED BAŞKANI'NDA



Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumların yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.



Bugün Almanya'da işsizlik, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı 29.800 direncinin TL bazında 113.200 puana denk geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yükseliş isteğinin güçlü bir şekilde devam edebileceğini ve 115.000 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.



Borsa dün de 113.501,91 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ve önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artarak kapanış rekorunu da 113.024,27 puana taşımıştı. Toplam işlem hacmi de 10,1 milyar lira ile rekor seviyeye işaret etmişti.



PİYASALARDA SON DURUM: Dolar Powell'la gevşiyor



10:15 Borsada son durum

BIST100 endeksi 114 bin 524'e kadar yükseldikten sonra şu anda yüzde 1,07 yükselişle 114 bin 228'de.

Görülen en yüksek seviye 114 bin 524

İş Yatırım'ın analizi şöyle:

"110,000 psikolojik seviyesinin yüksek hacimle geçilmesi ve uzun bir aradan sonra bankaların sanayi hisselerini yenmesi borsadaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Yükselişin önündeki temel risk ABD ile vize krizinin çözülmesinde yaşanabilecek gecikmeler."

09:55 Borsa açılış

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,09 artarak 114 bin 258 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

08:48 Rekor kıran borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün üçlü rekora imza attı.

BIST100 endeksi 113 bin 24 seviyesinden kapanışla yüzde 2,62 değer kazandı. Gün içi rekor ise 113.501 olarak kaydedildi.

İşlem hacmi de 10,05 milyar TL oldu.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 1,58 değer kazanarak, Gelişen Piyasalar ETF'indeki yüzde 0,52'lik yükselişi geride bıraktı.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Vakıf Yatırım

"113.024 seviyesinden kapanan BIST, bugün 113.500-114.000 aralığını hedefleyecektir. 112.800-112.600 aralığı ise gerilemelerde ilk destek aralığımızdır."

Alan Yatırım

"BIST, yurtiçinde büyüme hikayesinin devam etmesi ve pozitif risk iştahı ile birlikte global piyasalardaki hisse al, tahvil sat modunun devam etmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselmesinin ardından BIST 100 Endeksi'nin hem gelişen ülke piyasaları hem de kendi tarihsel iskontosuna göre iskontolu işlem görmesi paralelinde olumlu seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. Ayrıca, ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada bugün FED başkanını açıklayacağını belirtti. Janet Yellen, Jerome Powell ve John Taylor adaylar arasında yer alırken, mevut durumda piyasalarda ön plana çıkan isim Jerome Powell olarak görünmekte. Beklentilere paralel olarak Powell'ın FED Başkanı olması durumunda Yellen'ın politikasını sürdüreceği beklentileriyle gelişen ülke para birimleri ve piyasalarının olumsuz etkilemeyeceğini düşünmekteyiz. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları karışık seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi'nin bugün Dolar'daki geri çekilme ve artan işlem hacminin desteğiyle hafif yükseliş ile açılmasını ve gün içerisinde bu eğilimini sürdürmesini beklemekteyiz."

08:45 Altın yükseliyor

Altın Çin bireysel yatırımcı talebinin yükselmesiyle ve Fed'in yeni başkanının açıklanması öncesinde ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikle bir haftanın zirvesine yükseldi.

Onsun spotu 1,281.43 dolar ile 26 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,279.31 dolara yükseldi.

08:40 Sterlinde yükseliş sürüyor

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın, Fed ve bir ölçüde Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen yolu izleyerek on yıldan uzun süredir ilk kez faizleri artırması bekleniyor.

ECB uzun yıllardır devam eden ekonomiye verilen desteği küçültmeye başlayacağını açıklamıştı.

Sterlin karar öncesi sabah işlemlerinde yüzde 0,3 artışla 1.3285 dolarda.

08:25 Dolarda düşüşe Hazine açıklaması da destek oluyor

ABD Hazine Bakanlığı gelecek aylarda borçlanma ihalelerinde miktarın yatay seyredeceğini açıkladı.

Son günlerde 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,40 altına yerleşmesinde bu açıklamanın da etksine dikkat çekiliyor. Bu durum dolar likiditesi tarafında Fed normalleşmesinin etkisini dengeleyici.

08:20 Dolar Powell'la gevşiyor

Trump'ın bugün Asya seyahatinden önce Jerome Powell'ı Fed başkan adayı ilan etmesinden sonra Senato onayı gerekecek. Powell'ın tek aday olarak öne çıkması, faizlere yönelik güvercin duruşunun bilinmesiyle ABD tahvil faizlerini baskılıyor, dolar da global ölçekte gevşiyor.

Dolar endeksi yüzde 0,32 düşüşle 94,51'de.

08:17 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,8049'da. Bu sabah şu ana kadarki işlem aralığı 3,8002-3,8130 oldu. Dün 3,8335 görülmüştü.

Euro/TL 4,44

Sterlin/TL ise 5,0573. Sterlin kurunda tarihi rekor dün 5,0985'a çıkmıştı.

BoE'nin 10 yıldan uzun süre sonra bugün ilk kez faiz artırması bekleniyor.