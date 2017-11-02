Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret geçmiş yıllarda 6 ayda bir artırılıyordu. 2016 yılından itibaren uygulama değişti. Son iki yıldır asgari ücret artışı yıllık yapılıyor. 2015’in ilk yarısında yüzde 5.95, ikinci yarısında yüzde 5.99 olan asgari ücret 2016 yılının tamamında uygulanmak üzere ocak ayında yüzde 29.33 oranında arttı. 2017’deki yıllık artış yüzde 7.92 oldu. Bu yılki asgari ücret artışının enflasyon karşısında erimiş olması dolayısıyla 2018 yılı için 2017’den daha yüksek bir artış yapılması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın dün yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 9.8’e yükseltmesi de artışın en az yüzde 10 olacağını ortaya koydu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre asgari ücrette yapılacak artış 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlamış kamu görevlileri ile 4/a (işçi) ve 4/b (esnaf) statüsünde çalışan herkesin SGK’ya yapacağı borçlanmalarında maliyeti doğrudan etkileyecek. 30 Eylül 2008 tarihinden önce işe başlamış kamu görevlileri ise asgari ücret artışından değil ama memur maaş katsayısındaki artıştan etkilenecek. Onların borçlanmaları, borçlanma yaptıkları tarihteki maaşlarına göre belirleniyor.

Maliyet artışından etkilenmemek için borçlanmaların bu yılın son iki ayında yapılması gerekiyor. Borçlanmalar sırasında ödenecek primler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2017 yılında borçlanma yapanlar, bir günlük borçlanma için 18.96 lira ile bunun 7.5 katı olan 141.75 lira arasında değişen tutarlarda para ödüyor. İşçi, esnaf ve memur statüsündeki kadınlar doğum yaptıktan sonra işsiz kaldıkları veya ücretsiz izin kullandıkları süreleri borçlanabiliyorlar.

6 YILA KADAR DOĞUM BORÇLANMASI VAR

Kadınların doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için doğumdan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamaları ve doğumdan sonra çalışmaya ara vermiş olmaları gerekiyor. Emeklilikte dikkate alınmayan staj sigortaları, işçi statüsündeki kadınların doğum borçlanmasında dikkate alınıyor. Dolayısıyla, doğumdan önce staj sigortası yaptırmış bulunanlar da doğum borçlanmasından yararlanabiliyor.

Yılbaşından önce doğum borçlanması yapan kadınlar önemli bir avantaj elde ediyor. Bir çocuk için iki yıllık doğum borçlanması yapan bir kadın bu sene 13 bin 651 lira para öderken, asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılması durumunda 1 Ocak’tan sonra ödeyeceği para en az bin 365 lira artacak. Bu yıla göre ocak ayında karşılarına çıkacak maliyet artışı iki çocuk için 2 bin 730 liraya, üç çocuk için de 4 bin 95 liraya ulaşacak.

BORÇLANMA İÇİN EMEKLİLİĞİ BEKLEMEYİN

Borçlanma için emeklilik yaşını beklemek gerekmiyor. Bugüne kadar hak etmiş oldukları borçlanma sürelerini bu yıl borçlanıp, gelecekte ilave borçlanma yapabilirler.

ASKERLİĞİ BORÇLANMAYAN YENİ YILDA 1.400 TL FAZLA ÖDER

Türkiye’de en yaygın borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. 550 günlük askerlik borçlanması için yıl sonuna kadar 10 bin 428 lira ödemek gerekiyor. Borçlanma işlemi gelecek yıla sarktığı takdirde maliyet en az bin 400 lira artacak.

2 YIL ÖNE ALABİLİR

Askerlik borçlanmasının diğer borçlanmalardan farklı avantajları bulunuyor. Bunun için işe giriş tarihi önemli. Herhangi bir işe girmeden yapılan askerlik süresi borçlanıldığında, kimilerinin emeklilik yaşı 2 yıla kadar öne alınabiliyor. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmak genellikle cazip oluyor.

RAKAMLARLA BORÇLANMA BEDELİ

Günlük en düşük: 18.96 TL

Günlük en yüksek: 142.20 TL

18 ay askerlik: 10.428 TL

Bir çocuk: 13.651 TL

İki çocuk: 27.302 TL

Üç çocuk: 40.953 TL

BEKÂR, GURBETÇİ EV KADINLARI İÇİN DE BORÇLANMA MÜMKÜN

- 18 yaşından sonraki dönemi kapsayacak,

- Sigortalı olarak o ülkede çalışılan süreler,

- İki sigortalılık arasında veya sonundaki, her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri,

- Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler.

Gurbetçi kadınlar evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın sigortalı olarak çalışmadıkları süreler için ev kadını olarak borçlanma imkânına sahipler.

Yurtdışında geçirilen sürelerin tamamının borçlanılmasına gerek yok. Yaşına göre, emekli olmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar süre için prim ödenmesi yeterli.

KADIN MEMURDA ESKİ YENİ AYRIMI

1 Ekim 2008’den sonra işe başlayan kadın memurlar, işçi ve BAĞ-KUR’lu kadınlar gibi asgari ücret ile onun 7.5 katı arasında belirleyecekleri kazanç üzerinden prim ödüyorlar. 1 Ekim 2008’den önce işe başlayanlar ise borçlanma için başvurdukları tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden ödeme yapmak zorunda.

PRİM GÜNÜNÜZ EKSİK DEĞİLSE GEREKSİZ BORÇLANMAMALISINIZ

Borçlanma yaparken avantaj ve dezavantajlarına dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle, emekli olmak için prim gün sayısı yeterli ise borçlanma yapmaktan kaçınılmalı. Prim günü eksiği olmadığı halde asgari ücret üzerinden prim ödeyerek borçlananların emekli aylıkları artmak yerine azalabilir. 2000 öncesi dönem için borçlanma yaparken de asgari ücret yerine, örneğin asgari ücretin iki katı tutarında prim ödeyerek borçlanmak emekli aylığını yükseltebilir. 2000 yılından önceki emekliliklerde son 5 veya 10 yılın primleri dikkate alındığı için o yıllara ilişkin yüksek prim ödemek avantajlı oluyor. Diğer taraftan, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 sonrasında doğan çocukları dolayısıyla iki çocuk için borçlanma hakkı bulunan bir kadın 2000-2008 arasını borçlanırsa daha avantajlı olur.

OCAKTAN İTİBAREN GÜNLÜK 155 TL’Yİ BULACAK

Yeni yılla birlikte asgari ücrette yüzde 10 oranında artış olduğu takdirde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren borçlanma yapmak isteyen çalışanlar günlük 20.85 lira ile 155.93 lira ödemek zorunda kalacaklar.