Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerimizi ilan edeceğimiz bu toplantının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Girişim grubu oluşturulması için bu ana kadar çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

YERLİ OTOMOBİLİN İLK ALICISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Bugün ortak girişim tanıtım grubu için markası tasarımı mühendisliği üretimi pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesindeki tereddütleri anlayabiliyorum. Hamdolsun bugün tarihi bir adım atıyoruz. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubundan beklentimiz en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olan projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağım. Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Madem ki bu babayiğitlerimiz elini taşın altına soktu bize de destek olmak düşer. Şimdiden ilan ediyorum bu otomobilin ilk taliplisi benim.

Tören öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ülkemiz için önemli bir toplantıdayız. Önemli bir proje için bir araya geldik. Sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek yerli marka otomobil için artık vakti geldiğini söylemesi aslında bu süreci resmen başlatmış oldu. Türkiye'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de, Cumhurbaşkanımız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 'yok mu babayiğit' çağrısına cevap veren 5 babayiğide de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün imzaları atacaklar.

DÜNYA MARKASI YAPMAK SİZİN İŞİNİZ

Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Bu proje büyüyen kalkınan geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir.

Yerli otomobil neden gecikti derseniz, bu iş ekonomi ölçeği bulma meselesidir. Bütün işler ince ve detaylı şekilde yapıldı.

Biz devlet olarak üretim sürecinde olmayız, ama engelleri kaldırırız. Dünya markası yapmak sizin işiniz. Türkiye'de 83 AR-GE merkezi var. Birinci sırada otomotiv var. Sürücüsüz otomobilden tutun elektrikli otomobile kadar birçok şey hayatımıza girmeye başladı. Otomotiv ve bilişim birlikte çalışıyor artık. Bu alana yatırım yapmanın ve kamu - özel işbirliğini geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.'