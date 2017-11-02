Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10’uncusu düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzelendi. Fuara, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran gösterisi ile başladı.

Programda bir konuşma yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ulaşımda entegrenin önemine değinerek, “Ulaşımda 2 önemli unsuru buluşturmak gerekiyor. Birincisi ulaşım adına teorik akademik çalışma yapan fikir insanları. 2’ncisi ise ulaşım adına özel sektörde faaliyet gösteren emek çeken temsilcileri, 3’üncüsü yerel yönetim adına bir şeyler yapanlar ve en önemlisi hükümet adına ulaşıma bir şeyler yapanlar. Bunlar bir araya gelip entegre olduğunda çok önemli şeyler ortaya çıkar. Tabi bunlar bir araya geldikten sonra 2’nci bir önemli konu daha var ulaşımda, ulaşım sektörlerinin bir araya gelmesi. Deniz ulaşımı hava ulaşımı kara ulaşımı, demiryolu raylı sistem ulaşımı bunları hepsi entegre olduğunda bir araya gelir ise önemli hale gelir. Eğer bunu çözersek şehirlerde gerçekten önemli bir şey yapmış oluruz. Eğer biz sadece bu ulaşım akslarında ulaşım araçlarından birisini öne çıkarırsak diğerlerine entegre olamamış olması çok bir şey ifade etmez” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı konuşmada Ak Parti döneminde ulaşım konusunda önemli atılımlar ve planlamalar olduğunu ifade ederek, “Yol güvenliği sağlamak, taşımacılıkta konforu artırmak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmak adına bölünmüş yollar gerekiyordu. Nitekim 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolu bugün 25 bin 700 kilometre üzerine çıkarmış durumdayız. Sadece bölünmüş yol yapmak yetmez dedik sıcak asfalt da yaptık. Nitekim ülkemizin sahip olduğu sıcak asfalt yolu 22 bin 500 kilometrelere getirmiş durumdayız. Bunun yanı sıra 80 yılda 50 kilometre tünel yapan bir ülkeden 15 yılda 370 kilometre üzerinde tünel yapıp bugün yaklaşık 422 kilometre tünele sahip olan bir ülke olduk” diye konuştu.

“8 AYDA GÜNDE 3 BİN 700 ARAÇ TRAFİĞE ÇIKMIŞ”

Limanlar ve deniz taşımacılığı durumuna da değinen Arslan, 3 tarafı limanlarla çevrili bir ülkede konuşuyor isek özellikle deniz aşırı ülkelere yük taşımacılığında şöyle bir avantajınız var. Limanınızdan yükü gemiye yüklediniz dünyanın neresinde olursa olsun yükü gönderdiğiniz limanın olduğu ülke sanki sizin komşunuzmuş gibi yükü gönderebilme şansınız var. Limanlar konusunda çok ciddi mesafeler aldık. Yılda yaklaşık 200 milyon ton yük varken bugün yaklaşık 500 milyon ton yük olan bir ülkeye geldik” dedi.

1 yıl içerisinde trafiğe çıkan araç rakamlarını da veren Bakan Arslan, “Ülkemizde bu sene içerisinde 8 ayda 773 bin araç dışarı çıkmış günde ortalama 3 bin 700 araç anlamına geliyor. Bu kadar çok aracın trafiğe çıktığı bir ortamda elbette hem çözüm üretmek durumundayız hem de toplu taşımayı teşvik etmek durumdayız. Zamandan tasarruf, akaryakıttan tasarruf anlamında, karbondioksit salınımlarını azaltmak anlamında bunu teşvik etmek durumdayız. Nitekim İBB Başkanlığımızın yaptığı bu” şeklinde konuşu.

“2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ”

Bakan Aslan konuşmanın devamında kapatılan banliyö hatlarının açılış tarihini vererek,24 saat aralıksız çalışıldığını belirtti. Bakan Ahmet Arslan, “Banliyö sistemlerini metro standardına döndürülmesi Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray’ın araçları ile taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Arslan’a Başkan Uysal tarafından plaket takdim edildi.