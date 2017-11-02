Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi gün içinde 114 bin 539 puanla rekor kırdığı günü yüzde 0,03’lük hafif düşüşle tamamladı. Endeks 2.881 puanlık artışla 112 bin 994 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,10 arttı.