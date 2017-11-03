Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katılımıyla 30 Ekim’de açılan hatta ilk tren gece saatlerinde Kars Garı'na geldi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, Kars garında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi bu trenimizi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Azerbaycan’ın Alat Limanı’ndan yoluna devam etmişti. Azerbaycan’dan buraya kadar yaklaşık 40 saatte geldi trenimiz, 856 kilometre inşallah bir aksaklık olmazsa Kars’tan Mersin’e de bin 258 kilometrelik mesafeyi 40 saatte almayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi bu tren Kazakistan’dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin’de son bulacak. 30 tane konteynırla yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza hakikaten böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz” dedi.



“Ülkemiz bu koridorla çok önemli fırsatı yakalamıştır”

Kurt, “Malumunuz şuanda bu projeyle ülkemiz hem Türki Cumhuriyetlerine, hem Çin’e, hem Avrupa’yı Çin’e bağlayacak çok önemli bir koridor haline geldi ve bugünden sonra inşallah sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, çok önemli bir lojistik kapısı açılmış oluyor. Umuyoruz bugünden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, daha güzel fırsatlarla insanlarımızın hizmetinde olacağız. Ülkemiz hakikaten bu koridorla çok önemli fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel ölçekte, hem Dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.

“Yıllık şuanda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bu 17 milyon ton üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz”

Veysi Kurt, “Tabii ki yaklaşık 4 bin 700 kilometreyi biz 180 gibi kısa bir sürede gidiyoruz. Bu sürenin kısa olmasında özellikle Türkiye parkurunda hem gümrük teşkilatımızın, hem tarım bakanlığımızın tüm prosedürlerini minimum süreye indirdiler. İnşallah bugünden sonra bu koridorda çok daha yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar şuanda konuşmuş olduğumuz müşterilerimiz ve yük miktarı yıllık yaklaşık 3 milyon gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah başlangıç itibariyle yıllık şuanda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bu 17 milyon ton üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla hem Çin’den ülkemize, Çin’den Avrupa’ya tersi yönde bugüne kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik destinasyonlar da biz taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometre ve 10 bin kilometrelik ve 12 bin kilometrelik destinasyonlar da taşımacılık yapmayı yavaş yavaş müşterilerimizle konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu imkanları daha da artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Kazakistan’dan Bakü-Tiflis-Kars üzeri Mersin Serbest Bölgeye gitmek üzere yaklaşık 900 ton 30 konteynır tahıl geldi. Bakü’den Kars’a gelen ilk trene TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, TCDD Taşımacılık Lojistik Dairesi Başkanı Mehmet Altınsoy, TCDD Taşımacılık Sivas Bölge Koordinatörü Sönmez Sefercik’de eşlik etti. Tren, gece yarısı Kars’taki işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin’e hareket edecek.