OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Babayiğit arıyorum” çağrısının ardından yeri otomobilde en büyük adım atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB’un koordinasyonunu yürüttüğü çalışmalar sonucunda millî otomobil için ortak girişim grubu oluşturuldu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in oluşturduğu “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu” için Beştepe’de imzalar atılırken, yerli otomobil üretiminde süreç resmen başlamış oldu. 57 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştüren çalışmalar kapsamında otomobilin ilk prototipinin 2019’da tamamlanması, 2021 yılında da ticari hâle gelmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin tarihî bir ayıptan kurtulma yolunda en büyük adımı attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Merhum Muhammed Ali ‘hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur’ diyor. Bizim de bugün tanıtım için bir araya geldiğimiz markası, tasarımı, teknolojisi, mühendisliği, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20, 30 yıl önce yerli otomobil üretilmesi konusundaki tereddütleri anlayabiliyorum. Ama geçtiğimiz yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış Türkiye’de bu konuda hala adım atılmıyor olması ülkemizin bir aybı hâline gelmişti. Bugün bu ayıptan kurtulma yolunda tarihî bir adım atıyoruz” dedi. Yerli otomobilde hazırlık sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanarak en geç 2019’da prototipinin tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, “2021’de de ticari satışına başlamasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz. Karşınıza çıkacak sorunların engellerin aşılması noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek isterim. Gerekiyorsa sırf bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığı’nda bir ekibi görevlendireceğimi bilmenizi istiyorum. Artık zaman kaybına tahammülümüz bulunmuyor” açıklamasında bulundu.



İLK OTOMOBİLİN TALİPLİSİ BENİM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”na Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile projenin imzacıları Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve çok sayıda davetli katıldı. İmza töreninde konuşan Erdoğan piyasaya sürülecek ilk otomobili satın almak istediğini belirterek. “Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim” dedi.



HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Ürünün pazarlanması konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline gelmesi ancak bu tür atılımlarla, girişimlerle mümkündür. Türkiye’nin otomobilinin motoruna, pazar hedeflerine elbette girişim grubumuz karar verecektir. Hâlen TÜBİTAK bünyesindeki platform girişim grubumunuz emrine amadedir. Kararları ne olursa olsun biz her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türkiye’yi bu büyük hayaliyle buluştursunlar” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ortak girişim grubuna dahil olana şirketlere tek tek teşekkür etti. Türkiye’nin otomotiv üretiminde Avrupa’da beşinci, dünyada 15’nci sırada olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: Otomotiv sanayimizin cirosunu, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Ciroyu iki katına çıkaracağız

Son 10 yılda ihracatımız içerisinde otomotiv sanayi payı yüzde 17 seviyelerine ulaşmış durumda. Önceki gün ihracat rakamları açıklandı, otomotiv endüstrisi 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla yine başı çekti. En fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu gayet sevindirici bir durumdur. Hâl böyleyken Türkiye’nin yerli ve millî otomobil yapamaması söz konusu olamaz.”

Yeni nesil teknolojilerle donatılacak

Projenin, yerli marka bir otomobilin çok ötesinde anlamlar taşıdığını belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Otomobil yeni teknolojilerle donatılacak. Bu iş teknolojik dönüşümdür, otonom sistemlerdir, yapay zekâdır” dedi.

Şirketleşme süreci 2018’in başında

Bu süreçte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB ve Ortak Girişim Grubu birlikte çalışmalarını devam ettirecek. Finansal ve teknolojik alternatifleri ve çözüm yöntemleri belirlenecek, projenin detaylı zaman ve faaliyet planlaması yapılacak. Teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı belirlenecek. Şirketleşme için gerekli hukuki süreçler tamamlanarak, 2018 yılının başında şirketleşme süreci tamamlanacak.

Otomotiv yazarlarımız tarihî toplantıyı anlatıyor - ALİ ÇELİK

Her hafta en az bir ülkeyi ziyaret eden otomotiv gazetecileri olarak dün Külliye’de tarihî bir güne şahitlik ettik. “Türkiye’nin otomobili” için resmen düğmeye basıldı.

5’li ortaklıkla yeni bir platform kuruldu.

Bütün sektör temsilcileri oradaydı. Salon hınca hınç doluydu.

İki sene önce “Neden yerli otomobil olmaz” diye rapor hazırlayanları, dün salonda Cumhurbaşkanını alkışlarken gördüm.

Bugün birçok marka evliliğe giderek ayakta durmaya çalışırken, Türkiye’nin kendi otomobili için yola çıkması çok önemli. Bu yüzden tüm otomotiv endüstrisi açıklamayı yerinde takip etti.

Öncelikle ifade edeyim, Cumhurbaşkanı çok ciddiydi. Külliye’de bir ekip kurup, işin bizzat takipçisi olacağını söyledi. Daha fazla beklemeye sabrının olmadığını ifade etti.

Pekiyi doğru insanlar seçilmiş miydi? Açıkçası 1960’tan beri hayalimiz olan bu iş için çok güçlü bir konsorsiyum kurulduğunu görüyoruz. Herkes kendi alanında uzman.

2019’da tasarım ve motor ortaya çıkacak. Aracı, 2021’de piyasada göreceğiz.

“Yerli otomobil” ifadesi özellikle kullanılmamış ve “Türkiye’nin otomobili” denilmiş.

Bu şu demek: Otomobilin yazılımı, tasarımı, şasisi, bataryası yerli olacak. Ama küçük parçaları dışarıdan alabiliriz. Nitekim Almanya’nın otomotiv devleri bile yedek parçasını Türkiye’den alıyor. Amerikan markalarına biz parça gönderiyoruz. Türkiye’nin yedek parça ihracatı 10 milyar dolara dayandı.

Kulislerde konuşulanlardan biri, üretimin nerede yapılacağı konusu idi. Daha çok Sakarya’nın dillendirildiğini gördük. BMC ve Anadolu Grubu ve Kıraça Holding’in çeşitli bölgelerde atıl duran arsaları var. Bunlar olabilir. Malum Karsan’ın ABD’de bir taksi projesi bulunuyor. O platform çok iyi. ABD’de onay görmüş ve hâlen kullanılan bir platform. Bunun da değerlendirilebileceğini düşünüyorum.

Evet, 5 babayiğit meydana çıktı. Ama bu noktaya Erdoğan’ın ciddi ısrarları sonucu gelindi. İşin gizli kahramanı bence TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu idi. Hisarcıklıoğlu “Bugün Tesla birçok dünya devine diz çöktürdü. Otomotivde yeni bir dönem başlıyor. Hibrit motor geliyor. Bu dönemi de kaçırmak istemiyoruz” dedi. Bu sözler, salonda bulunanların duygularına tercüman olacak cinstendi. Dipnot olarak ekleyeyim: Daha önce gösterilen ve Saab marka bir aracın üzerine inşa edilen konsept tamamen çöpe atıldı. Ki 40 milyon avroya satın alınmıştı. Bir de üstüne harcama yapılmıştı.

Geriye tek bir soru kaldı - BURCU ÇETİNKAYA

Türkiye’nin yerli otomobilinin yola çıkma hikâyesini sanayicisiyle, siyasetçisiyle, gazetecisiyle, halkıyla herkes heyecanla bekliyor aslında. Herkes olacağına inanıyor ama kimisi ortaya çıkacak ürünün içeriğine ve rekabet kabiliyetine, dolayısıyla da ömrüne; çekinceli yaklaşırken, kimisi kalitesinden, tasarımına, teknolojisinden, ekonomisine bize yakışır, yüksek bir ürün bekliyor.

Haklı sorular var. Bu mevzu çok konuşuldu. 7 senedir Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ilk kez yerli otomobil çağrısının üzerinde durduğundan bu yana çokça manşet atıldı. Kimisi fazla heyecanlı, kimisi fazla belirsiz. O yüzden bence medya olarak da inancını kaybedenlerin eksi motivasyonunda payımız var.

Bugünkü net ve belirli yola çıkış lansmanı, 2021’de yola çıkma hedef tarihi ise, şirketlerin resmen açıklanması ve yol haritası çizilmesiyle bir çok şüpheyi giderdi. Sanırım geriye tek bir soru kaldı. Sürdürülebilir, ekonomik ve operasyonel olarak makul bir proje ortaya çıkacak mı? Belediye başkanlarından, memurlara kadar rahatlıkla kullanılacak ve kamu alımıyla optimal hacim yakalanmasına katkıda bulunulabilecek mi?

Babayiğitlerin sonunda açıklanmış olması ise afaki babayiğit manşetlerinden sanırım bizi artık kurtarmış olacaktır.

Tuncay Özilhan: Devletin desteği önemli

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan Anadolu’dan kazandığını Anadolu’ya geri veren bir Grup olarak Türkiye’nin Otomobili Projesi ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu’nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye’nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Özilhan, dünya otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm sürecine Türkiye’nin de günümüz teknolojilerini kullanarak katılması gerektiğini belirterek özellikle böyle önemli bir projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.



Ethem Sancak: Proje için hazırız

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak firma olarak otomotiv sektöründe 53 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizdi. Yıllar içerisinde ticari araç ailesini sürekli olarak geliştirdiklerini anlatan Sancak, “BMC 75 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı, bu güne kadar üretmiş olduğu ticari ve askeri kullanımlı motorları, tekerlekli ve paletli zırhlı araçları, tank ve raylı sistemler alanında devam eden çalışmaları ile bu millî projede görev üstlenmeye hazırdır” dedi.



İnan Kıraç: Yabancıya gerek yok

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Türkiye’nin kendi markasını yapabilecek güce sahip olduğuna değinirken, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nun varlığı ve amacı büyük önem taşıyor. Değişen bu dünyaya hızla en üst seviyede ayak uydurmak, eğitim ve teknolojiyle öne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Türkiye, kendi markasını başka yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yapacak seviyededir. Ümit ediyorum ki Ortak Girişim Grubunun yapacağı çalışmalar olumlu sonuçlanacaktır” dedi.



Ahmet Akça: 5G katkısı vereceğiz

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Turkcell’in önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, “Türkiye’nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Ahmet Nazif Zorlu: Başarılı olacağız

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, projenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır. Zorlu Holding olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizin öncülüğünde Türkiye’ye ait olacak, küresel pazarlara hitap eden, güçlü bir otomotiv markası oluşturmak için birlikte çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.