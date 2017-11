Türkiye Gazetesi

Kilosu 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı satacağını açıklayan ilk 2 şirket, BİM ve A101 oldu. Et ve Süt Kurumu (ESK), söz konusu iki firma ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Sözleşme gereği bu kurumlara Et ve Süt kurumu tarafından 25 liraya karkat et satışı sağlanacak. İki şirket de aldıkları karkas etleri 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı şeklinde satacak. Bu ürünlerin şoklanmış veya dondurulmuşunun satışı yapılamayacak. ESK’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere bu kapsamda üç gün önce, KDV dahil kıymayı 29,00 TL/Kg ve kuşbaşını 31,00 TL/Kg fiyatlarla Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır.

Daha önce Migros Genel Müdürü Özgür Tort da, ESK’nın Migros mağazalarında stant açmasına sıcak baktıklarını açıklamıştı.



Besiciyi koruyup halka ucuz et imkânı sağlayacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığının 2018 bütçesini sunumunda, bir yandan yerli hayvan yetiştiricilerini korurken, tüketicinin ucuz et tüketmesi için marketlere kilosu 25 liradan et satacaklarını ifade etti. Bakanlığın 2018 yılı bütçesinin 21 milyar 676 milyon 673 bin lira olduğunu ifade eden Fakıbaba “Bunun 14 milyar 514 milyon lirası, yani bütçemizin yüzde 67’si tarımsal desteklemeler olarak çiftçimize, üreticimize ayrıldı.” dedi. Bakanlık olarak yerli sebze tohumculuğunun gelişmesi çalışmalarına hız vereceklerini, sebzecilik sektörünün tohum ihtiyacını büyük ölçüde yurt içi üretimden karşılayacaklarını söyleyen Fakıbaba şunları söyledi: Öncelikli olarak domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavunda çalışmalar başlattık. Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan Doğu Akdeniz ile Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgelerinde yeni bir kalkınma projesi uygulayacağız. “



BAŞKA ÜRÜN SATILMAYACAK

ESK ile anlaşma imzalayan BİM ve A101, belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ile kuşbaşı satışı yapamayacak. Kurum, başka marketlerle çalışmalarını da sürdürecek.