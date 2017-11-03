Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde 3,8335'e kadar yükselen kur dün akşam saatlerinde işlem gördüğü 3,82'li seviyelere göre ise sınırlı bir düşüşle güne başladı. TL'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskıyı hafifleten sebep ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında diğer adaylardan daha az sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı göstermesi oldu.

DOLARIN ENFLASYONA İLK TEPKİSİ

Güne 3.80 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, kritik enflasyon verisi öncesi 3.81 seviyelerinde işlem görürken, enflasyon verisi sonrası 3.8266 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru saat 10.09 itibarıyla 3.8259 seviyesinden işlem gördü.

10:08 Dolarda yükseliş devam ediyor

Dolar/TL 3,8279'a kadar yükseldi. Haftanın en yüksek seviyesi 3,8335'te.

10:01 Dolar enflasyonla yükseldi

3,8176'daki Dolar/TL 3,8260'a kadar tırmandı.

09:57 Borsa yükselişle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 113 bin 69'dan açıldı.

09:35 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 8,5 milyar lira hacimle yüzde 0,03'le sınırlı geriledi ve 112 bin 994'ten günü tamamladı. Seans içi yeni rekor 114 bin 539 oldu.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 1,15 yükseldi. Gelişen Piyasalar ETF'inde yükseliş sadece yüzde 0,13'tü.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ziraat Yatırım

"Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST100 endeksi günü yatay seviyede kapattı. İşlem hacmi de 8,6 milyar TL (20 günlük ortalama işlem hacmi 5,8 milyar TL) gerçekleşti. Çarşamba günkü sert yükselişin ardından dün de güne alıcılı bir görüntüyle başlayan endeks 114.540 seviyesinden kar satışları ile karşılaştı. Kısa vadeli grafiklerde de 20 saatlik ortalamasına yaklaştı. Şu aşamada söz konusu ortalamayı da içerisinde barındıran 112.200/400 destek bölgesi önemli olabilir. Bu destek bölgesinin üzerinde olası konsolidasyonun ardından tekrar yükseliş denemeleri görülebilir. Olası yükselişin teyit edilmesi için ise 113.300 direncinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde 114.000 ve 114.600 sıralı dirençleri hedef olabilir. Aksi durumda, 112.200/400 destek bölgesinin altında 113.300 seviyesi hedef olabilir. Endeksin güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz."

Alan Yatırım

"Bugün gündem yurtiçinde Ekim ayı enflasyon, ABD'de ise istihdam verileri olacak. Bloomberg anketlerine göre, enflasyonun Ekim ayında hafif yükselerek aylık bazda %1,70, yıllık bazda ise %11,50 artması beklenmekte. Biz de enflasyondaki (özellikle çekirdek bazda) katılığın döviz kurlarının da yükselmesi ile devam etmesini ve Dolar/TL üzerinde baskı kurmaya devam etmesini beklemekteyiz. Hatırlanacağı üzere, TCMB Çarşamba günü yayınladığı enflasyon raporunda 2017 ve 2018 yılları için enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini açıklamıştı. ABD tarafında ise, piyasa tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar verilerini takip edecek. Çarşamba açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi geçen aya göre güçlenmeyi işaret etmişti. Bu nedenden dolayı, tarım dışı istihdam tarafında da açıklanacak olası güçlü veri Dolar pozitif, gelişen ülke piyasaları ve para birimleri negatif etki yapabilir. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları karışık seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi'nin bugün yatay seyir ile açılmasını ve gün içerisinde bu eğilimini sürdürmesini beklemekteyiz."

07:50 TL'de enflasyon bekleniyor

Dolar/TL bu sabah 3,8061'de. Bugün şu ana kadarki işlem aralığı 3,7967-3,8089. Bu hafta görülen en yüksek seviye 3,8335'ti. Salı günü ise 3,7678 ile en düşük seviye test edilmişti.

Euro/TL 4,4402

Sterlin/TL ise 4,9778. Kasım'ın ilk günü 5,0985 ile rekor tazeleyen Sterlin/TL, dün BoE'nin 10 yılın ilk faiz artırımına gitmesini takiben geriledi ve bu sabah 4,9590'ı da test etti.

İçeride bugün TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini saat 10:00'da açıklayacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunun sunumunda" Ekim’de enflasyon yukarı yönlü sürpriz yapabilir" demişti. Öncü göstergelerde yukarı yönlü baskıya işaret ediyor.

07:35 Global piyasalarda vergi etkisi

ABD'de Cumhuriyetçilerin açıkladığı vergi reformu tasarısına kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirimi beklentisinin gerçekleşeceğini gösterdi. Piyasa taslak reformu olumlu karşıladı; ABD'de Dow Jones tarihin en yüksek seviyesinden kapanış yaptı.

En çok Boeing hisseleri yükseldi; yüzde 1,6.

Dow Jones yüzde 0,35 yükselirken S&P500 ve Nasdaq yatay kaldı.

Nasdaq'taki baskının nedeni sınırötesi kar transferlerine nakitte yüzde 12, nakit dışında yüzde 5'lik tek seferlik verginin tasarıda yer almasından kaynaklandı. Mevcut durumda bu transferlerden yüzde 35 alınıyor, bu da ABD'li şirketlerin offshoreda trilyonlarca dolar biriktirmesine neden oluyor. Kulislerdeki beklenti ise yüzde 10'a yakın bir oran çıkarılmasıydı.

Tasarıda, mortgage faizi vergi indirimi limitinin 1 milyon dolara kadar olan ev alımlarından 500 bin dolara çekilmesi ise gayrimenkul hisselerini vurdu.

SPDR S&P Homebuilders ETF'i yüzde 2,5 düştü.