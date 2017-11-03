Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika: Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258, Cumhuriyet altını 1.049 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor.

Piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydeden uzmanlar, "Altının ons fiyatı 1.277 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş isteğini sürdürebilir. Ancak 1.270 doların altına sarkarsa düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Altının gram fiyatında ise 154,50 liranın destek, 157 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.