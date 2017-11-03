Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tianjing Belediyesi Çevre Koruma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yıl boyunca yapılan denetlemelerde çevre koruma, arazi kullanımı ve inşaat kurallarını ihlal eden yaklaşık 19 bin şirket tespit edildiği belirtildi.

Çevre Koruma Bürosu Başkanı Wen Wurui, kapatılan firmaların, diğer kural ihlali yapan firmaların aksine, kendilerini hiçbir şekilde çevresel standartlara yükseltme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Öte yandan kentte, yüksek hava kirliliği nedeniyle Cuma günü "turuncu alarm" ilan edildi. Ayrıca şirketlerin hava kirliliğine yol açan büyük emisyonların en az yüzde 50'sini kesecek 2. seviye acil müdahale sistemi de yarın başlatılacak.

Çin'de, en ciddi durumu belirtmek için kullanılan kırmızıdan başlayan ve onu turuncu, sarı ve mavinin takip ettiği 4 renkli hava kirliliği alarm sistemi bulunuyor. Ülkede ayrıca, bu sisteme denk düşen 4 seviyeli acil müdahale sistemi de uygulanıyor. Acil müdahale sisteminde ise, 1. seviye en ciddi durumu temsil ederken, 4. seviye de en düşük durumu ifade etmek için kullanılıyor.