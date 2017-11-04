Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk defa TÜSİAD’ın 2011 yılındaki genel kurulunda “Yerli otomobili yapacak babayiğit arıyorum” sözleriyle gündeme getirdiği yerli otomobilde tarihi bir aşamaya gelindi. 2 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, yerli otomobili üretecek 5 şirketin bir araya geldiği Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu için ilk imzalar atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin koordine edeceği yerli otomobili üretecek girişim grubunda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding ve Turkcell yer aldı. Projeye teknoloji şirketlerinin de destek vermesiyle sürücüsüz otomobil için de ilk adım atılmış oldu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 2021 yılında yollara çıkması planlanan yerli otomobilin Türkiye’yi zamanla otonom araca götüreceğini söyledi. Turkcell’in görüntülü görüşme ve mesajlaşma platformu BiP üzerinden gazetemizin gündem toplantısına katılan Akça, şunları kaydetti: “Yerli otomobil teknoloji yoğun bir otomobil olacak. Dünya akıllı binalara dönüyor. Akıllı şehirlerde akıllı otomobillerin dolaşması icap ediyor. Bu araçta hem 5G teknolojisini hem de endüstri 4.0 teknolojilerini kullanmamız gerekiyor. Bu teknolojilerin içerisinde bulut teknolojisi var. Yolcu güvenliği ve sürüş güvenliği sistemleri var. Turkcell 5G ve endüstri 4.0 münasebeti ile aslında akıllı ulaşım sistemlerini destekleyen teknolojilerin üretimine başladı. Bizim burada verebileceğimiz en büyük katkı bu sistemlerin bu otomobillerin içerisinde kullanmasını ve bunların uygulamasının takibini bizim sorumluluğumuz olacağını düşünüyoruz. Henüz iş bölümü yapılmadı ama böyle bir talebimiz olacak. Her firmanın tecrübe ve kabiliyeti var. Yerli elektrikli otomobil zamanla bizi otonom sürüşe götürecektir.”

BİZE TEKLİF GELDİ

Yerli otomobil konusunda teklifin kendilerine geldiğini anlatan Akça “Biz de oturduk değerlendirdik, bu işin içerisinde olmaya karar verdik. Turkcell bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Şimdilik mevcut ekiple çalışmalara devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde yeni istihdamlar da olabilir” diye konuştu. Enerjinin depolanması konusunun da çok önemli olduğunu ifade eden Akça, “Enerjinin depolanma ve verimlilik konusunda katkı vermek istiyoruz. Çünkü enerji bu işin en önemli yakıtı. Şarj meselesi önemli. Bu anlamda konsorsiyuma ciddi destek vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Haber toplantısına canlı bağlantı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, görüntülü görüşme ve mesajlaşma platformu BiP üzerinden gazetemizin gündem toplantısına katılarak soruları cevaplandırdı.

Araç yola çıkmadan fiber meselesi halledilmeli

Dijital sistemlerin tüketicilere ulaştırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için fiber meselesinin halledilmesi gerektiğine değinen Akça “Fiber altyapı konusunda ciddi bir kapasitemizi var ama yeterli değil. Bunun tamamlanması gerekiyor. Biz hem mevcut alt yapının paylaşılması hem de yeni fiber alt yapının ortak bir konsorsiyumla yapılmasının ülkenin hayrına olacağına inanıyoruz. Umuyoruz ki otomobil yola çıkana kadar bu alandaki eksiklikler giderilmiş olur. El birliğiyle, devletimizin teşvikiyle bu işin hallolacağını düşünüyoruz” dedi.