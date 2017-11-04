Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TürkAkım Açık Deniz doğalgaz Boru Hattı'nı oluşturacak hatlardan ilkinin, 4 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne giriş yaptığı bildirildi.

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamaya göre, deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, projenin Rusya münhasır ekonomik bölgesindeki kısmını tamamlayarak, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne geçti.

İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARI RESMEDİLDİ

Söz konusu gemi Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi.

İki hattan oluşan projede, her bir hatta 224 kilometre olmak üzere toplam 448 kilometre yol kat edilirken, projenin yaklaşık yüzde 25’inin yapımı altı aydan kısa bir sürede gerçekleştirilmiş oldu.

Allseas şirketine ait Pioneering Spirit gemisi 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de ise Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı.

İki hat üzerinden 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olacak TürkAkım Boru Hattı'ndan doğalgaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.