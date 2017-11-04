 

TürkAkım Açık Deniz doğalgaz Boru Hattı'nı oluşturacak  hatlardan ilkinin, 4 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'nin Münhasır Ekonomik  Bölgesi'ne giriş yaptığı bildirildi. 

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamaya göre, deniz altına boru döşeme  işlemini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, projenin Rusya münhasır  ekonomik bölgesindeki kısmını tamamlayarak, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik  Bölgesi'ne geçti.

Türk Akımı Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi

İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARI RESMEDİLDİ

Söz konusu gemi Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri  arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin  bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi.

Türk Akımı Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi

İki hattan oluşan projede, her bir hatta 224 kilometre olmak üzere  toplam 448 kilometre yol kat edilirken, projenin yaklaşık yüzde 25’inin yapımı  altı aydan kısa bir sürede gerçekleştirilmiş oldu.

Allseas şirketine ait Pioneering Spirit gemisi 7 Mayıs 2017'de  İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de ise Rusya  Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen  başlatmıştı.

Türk Akımı Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi

İki hat üzerinden 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine  sahip olacak TürkAkım Boru Hattı'ndan doğalgaz akışının 2019 yılı Aralık ayında  başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden  Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre  boyunca ilerliyor.