Türk Akımı kapsamında Rusya’nın Anapa bölgesinden denize döşenmeye başlayan borular, Rusya-Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına ulaştı. Dünyanın en büyük inşaat ve boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi.

İki hattan oluşan projede, her bir hatta 224 kilometre olmak üzere toplam 448 kilometre yol kat edildi. Böylece projenin yaklaşık yüzde 25’inin yapımı altı aydan kısa bir sürede gerçekleştirildi. Takvime uygun olarak ilerleyen Türk Akımı’ndan doğalgaz akışının Aralık 2019’da başlaması öngörülüyor. Pioneering Spirit bundan sonraki süreçte ise boru hatlarından ilkini Türkiye’deki kara çıkışına dek döşeyecek. Münhasır ekonomik bölgeler arasındaki sınırda yaklaşık 2171 metre olan su derinliği, Türk Akımı güzergahının en derin noktasında 2198 metre olarak ölçülüyor.

Her iki hat da 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip. Toplam kapasite 31.5 milyar metreküp. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor. İlk hattan gelecek doğalgaz Türkiye piyasasında kullanılırken, diğer hat Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyecek. BOTAŞ- Gazprom ortaklığında kurulacak şirketin yapacağı Avrupa kısmının rotası için ise müzakereler sürüyor. Gazprom’un yürüttüğü müzakereler kapsamında projenin Bulgaristan üzerinden Sırbistan ve Macaristan’a ilerlemesi, Yunanistan üzerinden İtalya’ya ilerlemesi veya hattın hem Bulgaristan hem Yunanistan üzerinden Avrupa’ya girişi değerlendiriliyor.



Türk Akımı’nı oluşturacak iki hat İstanbul’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy beldesi civarında karaya çıkacak.



“PIoneerIng SpIrIt” 477 metre uzunluğunda, 124 metre genişliğinde, dünyanın en büyük inşaat gemisi olma özelliği taşıyor



BİR GÜNDE 4 KM BORU DÖŞÜYOR

Türk Akımı’nın, inşaat gemisinde kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına bırakılan, yaklaşık 4 santimetre kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki deniz altı borularını dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit döşüyor. Günde ortalama 4 kilometre boru hattı döşeyebilen gemi 1 Kasım 2017 tarihinde bir günde 5.15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Allseas şirketine ait Pioneering Spirit gemisi 7 Mayıs 2017’de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girmiş, 23 Haziran 2017’de ise Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı.