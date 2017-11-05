Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bilanço büyüklüğünü 2016 sonuna göre yüzde 21 artışla 279,7 milyar TL’ye taşıyan Halkbank’ın 9 aylık net kârı 3 milyar TL oldu. Krediler büyümeye devam ederken; Halkbank’ın takibe dönüşüm oranı, sektörün altında, yüzde 2,99 olarak gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, tüm finansal göstergelerin, Türkiye ekonomisinin yıl sonu hedeflerine emin adımlarla yürüdüğüne işaret ettiğini belirtti. Ekonomideki olumlu tabloda, KOBİ’lerin finansmana erişiminde teminat kolaylığı sağlayan Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti uygulamasının önemli bir rol oynadığını bildiren Arslan, şunları kaydetti: Halkbank olarak bizim de önceliğimiz, finansal kaynaklarımızı genişletmek ve müşterilerimize ihtiyaç duydukları desteği sunmak oldu. Reel sektörün önde gelen destekçilerinden biri olarak, bu yıl başta KOBİ’ler olmak üzere ticari kredilerde sağladığımız artış, bizim açımızdan gurur verici. Biz her şeyden önce bir KOBİ bankasıyız. Bu alandaki liderliğimizi Hazine Destekli KGF Kefaleti kullanımlarında gösterdiğimiz performansla da devam ettirdik. Eylül 2017 itibarıyla KGF kefaletli kredi kullandırımında 20 milyar TL’yi aşarak, tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldık. Aktif büyüklük sıralamasında da Türkiye’nin 5. büyük bankası olduk.