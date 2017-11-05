Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Otonom’ olması planlanan yerli otomobil ile; kazaların sıfıra inmesi hayal olmaktan çıkacak, çevre temizliğine katkısı çok büyük olacak ve yakıt tasarrufu da üst düzey gerçekleşecek. Dünya otomotivinin uzmanları da; OİB, OSD, TAYSAD ortaklığı ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) iş birliği ile düzenlenen, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı-IAEC’17 için İstanbul’da buluştu. General Motors’un Elektrik ve Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuvarı Direktörü Dr. Cem Saraydar, burada yaptığı konuşmada, “Dünya otomotiv sektöründe sıfır kaza ve emisyon için güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Bu bir rüya ancak gerçek olabilir. Bunun için bağlantılı teknolojiler, otonom, elektrik ve paylaşım unsurları öne çıkıyor” dedi. Strategy& firmasının ortağı Jörg Krings de, “Değişen dünya otomotiv pazarında Türkiye’nin dijital servisler, teknoloji, yazılım, paylaşım gibi konularda fırsatları olabilir” diye konuştu. Multiphysics Energy Solutions Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Pekşen ise, Almanya’nın hidrojen yakıt ile 2050 yılına kadar ulaşımda yüzde 40 enerji tasarrufu sağlamayı hedeflediğini anlattı.